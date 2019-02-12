Политическая акция: в Киеве сожгли автомобиль депутата (фото, видео)

Відео: YouTube/Информатор
В ночь на вторник, 12 февраля, на проспекте Победы в Киеве, неподалеку от Киевского политехнического института загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser. Позже оказалось, что авто принадлежит депутату Киевского городского совета от партии "Свобода" Владимиру Назаренко, сообщает "Информатор".
Машина загорелась около 01:50, через час после того, как водитель поднялся домой. Прибывшие на место пожарные локализовали и ликвидировали пожар, однако Toyota уже была уничтожена.
Фото: facebook.com/volodimir.nazarenko.3
На место прибыла полиция, которая сейчас проверяет информацию о поджоге автомобиля.
По словам депутата, такая акция связана с его политической деятельностью. Он также рассказал, что несколько месяцев назад на него уже было совершено нападение.
Уничтоженный автомобиль принадлежал матери депутата.
Напомним, 11 февраля в Харькове жертвами умышленного поджога стало сразу несколько квартир в пятиэтажном доме.
Ранее мы писали о том, что в Винницкой области пожар унес жизни двухлетнего и девятимесячной девочек. Причиной возгорания стал дешевый обогреватель.
Также сообщалось, что в Днепре в общежитии вспыхнул пожар, во время которого пострадала 17-летняя девушка.