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Снова пострадал ребенок: в Полтаве глыба льда упала на прохожих

STYLERПроисшествия    04.02.2019 - 17:37
Снова пострадал ребенок: в Полтаве глыба льда упала на прохожих
Коллаж РБК-Украина

В социальной сети рассказали о самочувствии пострадавшей

В центре Полтавы, практически на том же самом месте, где и два дня назад, на маму с ребенком упала глыба льда с крыши. Об этом сообщил начальник отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел на улице Соборности, около 14:00, 4 февраля. Мама с 7-летней дочкой проходила возле пятиэтажного дома, который находится напротив Областного музыкально-драматического театра им. Н.В. Гоголя. С крыши дома сорвался кусок льда и упал на тротуар.

На место происшествия немедленно вызвали медиков и девочку госпитализировали. Позже Юрий Сулаев сообщил, что глыба льда всего лишь зацепила ребенка и медики не обнаружили у нее серьезных повреждений и переломов. Пока что ее оставили в больнице под наблюдением.

Снова пострадал ребенок: в Полтаве глыба льда упала на прохожих

Скриншот поста (facebook.com/Юрий Сулаев)

В этой же больнице сейчас находится 6-летняя Маша Зволинская, которой глыба льда упала на голову 2 февраля. Девочка впала в кому, но медики отмечают положительную динамику.

В социальных сетях местные жители возмущены бездействием власти и даже предлагают отменить занятия в школе и детских садах до тех пор, пока ситуацию с льдом и снегом на улице не решат.

Снова пострадал ребенок: в Полтаве глыба льда упала на прохожихСнова пострадал ребенок: в Полтаве глыба льда упала на прохожих

Скриншот комментариев (facebook.com/Юрий Сулаев)

Напомним, ранее мы рассказывали новые детали о состоянии девочки, на которую упала глыба льда.

А также сообщали о том, что в Конотопе глыба льда проломила мужчине голову.

Вот к чему приводит безразличие: в Конотопе глыба льда проломила мужчине голову Упали из-за нечищеного снега - получите компенсацию: куда обращаться
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