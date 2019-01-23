Пожар на кораблях в Черном море: появилось видео с ранеными и погибшими моряками

Видео: YouTube / Kerch.FM

В интернете появилось фото и видео прибытия в оккупированный РФ Керченский порт выживших в пожаре на двух танкерах моряков. Ролики опубликованы на YouTube-канале местного ресурса "Керчь.ФМ".

12 пострадавших были доставлены в керченскую больницу. Моряки могли передвигаться самостоятельно, без носилок.

Согласно последним данным, в результате пожара на суднах в Керченском проливе погибли 20 человек - обнаружено 10 тел, еще 10 человек пропали без вести, но их считают погибшими.

Возгорание на суднах произошло на месте перевалки грузов у входа в Керченский пролив.

Фото: kerch.fm

Отмечается, что тела погибших от взрыва корабля-газовоза моряков доставили в керченский морг.

Опознание происходило при участии генерального консула Турции Юнуса Эмре Озигджи.

Видео: YouTube / Kerch.FM

Четыре автомобиля ритуальных служб Керчи забрали тела моряков.

Как сообщалось ранее, одному из танкеров, загоревшихся в районе Керченского пролива, запретили заходить в российский порт из-за санкций США.

По информации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, два газовых танкера, которые загорелись в Черном море в районе Керченского пролива 21 января, ранее были замечены в незаконных поставках газа в Сирию.