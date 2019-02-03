Не пропускали "скорую": новые детали о состоянии девочки, на которую упала глыба льда

Сообщается, что девочка впала в кому

В Полтаве на ребенка упала глыба льда, которая довела ребенка до состояния комы. Инцидент произошел 2 февраля около 13:00 возле остановки "Площадь Зыгина". На 6-летнюю девочку упала глыба льда. Ребенка в себя приводили нашатырным спиртом и останавливали на дороге скорую. Наталья Талипова, которая стала свидетелем происшествия, рассказала Gazeta.ua подробности случившегося.

Наталья Талипова рассказала, что два дня подряд на улице проводила мероприятие около этого дома и постоянно предостерегала пешеходов о том, чтобы они обходили злополучное место.

"Ужас произошел у меня на глазах. Два дня подряд проводила мероприятие у этого дома. Была ведущей. В микрофон постоянно говорила, чтобы люди обходили опасное место. Однако не помогло", - сказала Талипова.

Мимо здания, где с краев крыши свисает лед проходила женщина с двумя детьми. Лед упал на голову одной из девочек.

Иллюстративное фото: (pl.npu.gov.ua)

"Испугалась на смерть. Бросилась мгновенно на помощь. Побежала в аптеку за нашатырным спиртом. Вызвала "скорую". Но она ехала медленно. Ее на дороге не пропускали водители. Пришлось останавливать другую, которая в это время проезжала неподалеку. Также позвонила в полицию", - отметила женщина.

Спустя какое-то время ребенка удалось привести в себя, но девочка продолжала падать.

"Девочку и ее мать забрала "скорая". Впоследствии узнала, что ребенок впал в кому", - добавила Наталья.

Через час на место трагедии приехали спасатели. Начали сбивать глыбы льда с дома.

"Сосульки падали на дорогу прямо на авто и прохожих. Оборвали пожарной локтевой вышкой провод электросети. Он упал на тротуар. Звонила, чтобы выключили напряжение. А также обратилась в полицию, чтобы перекрыли место, где проводили чистку", - рассказала Талипова.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В понедельник, 4 февраля полтавчане пойдут на аппаратное совещание в городской совет, чтобы выбрать ответственных за падение сосулек. Будут разбираться кто должен отвечать за расчистку крыш от льда - жители или местная власть.

На сайте Управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА сообщается, что ребенка доставили в реанимационное отделение детской городской клинической больницы Полтавы. Предварительный диагноз у нее - ушиб головного мозга, перелом свода черепа, кома. Потерпевшая - жительница Полтавы 2013 года рождения.

Все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 города Полтавы. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность). Начато досудебное расследование.

Как писал STYLER, в Кременчуге медики сообщили в полицию о госпитализации 16-летнего парня, на которого упала большая сосулька.

Напомним, что ранее мы сообщали о двух тяжело травмированых из-за обвала льда в Харькове.