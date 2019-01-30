Расстрел супругов в Николаеве: все подробности и видео преступления

Видео: YouTube / Полиция Николаевской области

Народный депутат и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в сети видео жуткого преступления в Николаеве возле здания возле Ленинского райсуда - где были расстреляны мужчина и женщина из Одессы. Отмечается, что убийство произошло из-за долга в 40 тысяч долларов.

Как сообщалось, полиция уже задержала подозреваемого. Проводятся следственные действия.

Правоохранители сообщили, что задержанный - мужчина, 1966 года рождения.

По факту возбуждено уголовное производство по п.1, 5, ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Женщина погибла на месте происшествия, мужчина в карете "скорой".

На кадрах видно, как мужчина в куртке с капюшом подошел на улице к будущим жертвам и хладнокровно открыл огонь. После этого он отпугнул прохожего, который, видимо, хотел его задержать. Убегать убийца не стал.

Фото: скриншот facebook.com/anton.gerashchenko

"Сегодня в Николаеве, на выходе из здания суда была расстреляна супружеская пара. 10 лет назад они одолжили своему знакомому крупную сумму денег под процент, но должник не выполнил своих обязательств по возврату долга", - подписал кадры Геращенко.

Сообщается, что сегодня, 30 января, супружеская пара пришла в суд за решением о взыскании долга с процентами. Убийца дождался их и хладнокровно застрелил из охотничьего ружья.

Видео: facebook.com/anton.gerashchenko

После этого преступник сдался полиции.

Нардеп сообщил, что убийце грозит пожизненное.

"40 тысяч долларов и ненависть..." - добавил он.

Скрин: facebook.com/anton.gerashchenko

В комментариях к жуткому видео пользователь сети отмечает, что убийца в здравом рассудке не мог совершить подобное преступление:

"Видимо это психиатрия. Не может нормальный человек это сделать";

Как сообщалось ранее, 26 января возле одного из кафе-баров Одессы мужчина устроил стрельбу, в результате чего трое посетителей были ранены. Инцидент произошел возле кафе-бара "Забава" в Суворовском районе города.

Также мы писали о том, что в Бердянске Запорожской области гражданин РФ устроил стрельбу в помещении городской больницы, в результате чего был ранен охранник.