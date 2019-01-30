ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Расстрел супругов в Николаеве: все подробности и видео преступления

STYLERПроисшествия    30.01.2019 - 19:09

Видео: YouTube / Полиция Николаевской области

Народный депутат и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в сети видео жуткого преступления в Николаеве возле здания возле Ленинского райсуда - где были расстреляны мужчина и женщина из Одессы. Отмечается, что убийство произошло из-за долга в 40 тысяч долларов.

Как сообщалось, полиция уже задержала подозреваемого. Проводятся следственные действия.

Правоохранители сообщили, что задержанный - мужчина, 1966 года рождения. 

По факту возбуждено уголовное производство по п.1, 5, ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Женщина погибла на месте происшествия, мужчина в карете "скорой". 

На кадрах видно, как мужчина в куртке с капюшом подошел на улице к будущим жертвам и хладнокровно открыл огонь. После этого он отпугнул прохожего, который, видимо, хотел его задержать. Убегать убийца не стал. 

 

Фото: скриншот facebook.com/anton.gerashchenko

"Сегодня в Николаеве, на выходе из здания суда была расстреляна супружеская пара. 10 лет назад они одолжили своему знакомому крупную сумму денег под процент, но должник не выполнил своих обязательств по возврату долга", - подписал кадры Геращенко. 

Сообщается, что сегодня, 30 января, супружеская пара пришла в суд за решением о взыскании долга с процентами. Убийца дождался их и хладнокровно застрелил из охотничьего ружья.

Видео: facebook.com/anton.gerashchenko

После этого преступник сдался полиции. 

Нардеп сообщил, что убийце грозит пожизненное.

"40 тысяч долларов и ненависть..." - добавил он.

Расстрел супругов в Николаеве: все подробности и видео преступления

Скрин: facebook.com/anton.gerashchenko

В комментариях к жуткому видео пользователь сети отмечает, что убийца в здравом рассудке не мог совершить подобное преступление:

"Видимо это психиатрия. Не может нормальный человек это сделать";

Как сообщалось ранее, 26 января возле одного из кафе-баров Одессы мужчина устроил стрельбу, в результате чего трое посетителей были ранены. Инцидент произошел возле кафе-бара "Забава" в Суворовском районе города. 

Также мы писали о том, что в Бердянске Запорожской области гражданин РФ устроил стрельбу в помещении городской больницы, в результате чего был ранен охранник.

Зарубил топором жену и кончил жизнь самоубийством: все детали трагедии Жуткое убийство девочки под Харьковом: всплыл важный вещдок (фото)
Новости Украины НиколаевАнтон ГеращенкоУбийство
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь