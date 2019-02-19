Размахивал "достоинством": скандал с ребенком в метро Киева

Коллаж РБК-Украина

В телефоне подозреваемых нашли фотографии интимного содержания

В столичном метро взрослый мужчина демонстрировал ребенку свои половые органы и делал неприличные предложения. Об этом сообщает издание "Факты" со ссылкой на Национальную полицию Киева.

Инцидент произошел вечером 17 февраля. 12-летняя девочка возвращалась домой от дедушки, который живет в Киевской области. На станции за ребенком увязался мужчина, который заметил ее одну, без сопровождения взрослых, на платформе.

Он зашел за девочкой в вагон и на перегоне между станцией "Печерская" и "Дружбы народов" стал приставать к ней с непристойными разговорами, а затем вытащил свой половой орган.

Пассажиры сразу отреагировали на инцидент, эксгибициониста задержали и нажали на кнопку вызова полиции. На станции его передали в руки работников правоохранительных органов.

Выяснилось, что 42-летний киевлянин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее мужчина проблем с законом не имел.

По факту развращения малолетнего ребенка открыто уголовное производство. В мобильном телефоне киевлянина обнаружили фотографии интимного характера.

Следователи устанавливает происхождение этих снимков и проверяют причастность мужчины к аналогичным преступлениям. Не исключено, что в телефоне могут быть изображения других жертв мужчины.

Во вторник, 19 февраля, мужчине объявлено подозрение. Прокуратура считает, что подозреваемого нужно арестовать и подала ходатайство о мере пресечения.

Как рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимець, мужчина отказался объяснить такое поведение и давать показания не стал, сославшись на свое конституционное право.

Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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