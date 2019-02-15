Разрушения могут быть еще: что известно об обвале дома во Львове (видео)

Видео: Во Львове обрушилась часть дома (YouTube/"Варта 1")

Во Львове обрушилась часть дома в центре города, по улице Лычаковской,7. Хозяин дома предупреждает, что остальная часть может обвалиться в любой момент. Подробности сообщили на "Варта 1".

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 14 февраля, по улице Лычаковской, 7. В старом трехэтажном здании обвалилась полностью одна стена. В самом доме проживает всего три человека, а остальные квартиры сдавались в аренду туристам.

Обвал произошел в той части дома, которая на данный момент не использовалась для проживания. Сам дом представляет из себя строение из двух смежных домов. Жильцам смежной квартиры будут искать новое жилье.

Четыре года назад владелец разрушенной части приобрел помещения на аукционе с условием приведения их в надлежащее состояние. Но капитальный ремонт так и не был сделан.

Он сообщил, что трещины в здании были уже давно и часть дома практически расползалась на глазах – одна из стен провисла под собственным весом, так как полностью отошла от деревянных конструкций.

Фото: Обвал дома во Львове (varta1.com.ua)

Как сообщили очевидцы с места происшествия, полуразрушенное здание может снова обвалиться, так как там много опасных элементов – висячие балки, неустойчивые конструкции, а кирпичи продолжают осыпаться.

Жители дома не пострадали, но их попросили найти другое место для ночлега на ближайшие дни, так существует угроза обвала остальной части дома. Сейчас вход в подъезд опечатали и запретили заходить в аварийную часть дома, а возле него выставили муниципальную охрану, так как дом находится в проходном месте.

То, что дом был аварийным, подтвердили и местные жители. Они отмечают, что в центре города таких старых домов много и все они находятся в жутком состоянии.

Скриншоты комментариев (facebook.com/igor.zinkevych)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Стамбуле обвалился многоквартирный дом.

А также рассказывали о том, что в Магнитогорске обрушилась часть взорвавшегося дома.