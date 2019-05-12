Ребенка почти две недели держали в посольстве: продолжение скандала

В Киеве произошел скандал на территории посольства Дании, в котором удерживался двухлетний ребенок Даниэль, который является гражданином Украины. Теперь ребенок отправится вместе с мамой домой. Об этом рассказал Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Facebook.

Он рассказал, что родители маленького Даниэля заключили соглашение, согласно которому они вместе будут воспитывать малыша.

"В самых сложных жизненных ситуациях важно оставаться людьми. Только что Даниэль вместе с мамой вышли из Посольства Дании и поехали домой. Мама и отец мальчика заключили соглашение и дальше совместно воспитывать своего сына. Спасибо коллегам, и особенно моему другу министру Андерсу Самуэльсену, а также всем, кто помогал с обеих сторон. Вместе сделали все возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно менее травматично для ребенка", - написал он.

Министр также опубликовал фотографию, сделанную возле посольства Дании.

В Киеве иностранец выкрал двухлетнего мальчика – продолжение скандала (фото: facebook.com/pavloklimkin.ua)

Ранее сообщалось о том, что Киевлянина больше года держали в неволе.

До этого мы писали подробности содержания двухлетнего Даниэля в посольстве Дании. Также бабушка мальчика рассказала, как у нее украли ребенка.