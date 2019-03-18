Под Одессой нашли в петле ребенка, которого спасали всем миром

Ребенка нашли в петле (facebook.com/news.dnepr)

Мама обнаружила восьмилетнего сына в петле из собачьего поводка

В Белгород-Днестровском обнаружили тело 8-летнего мальчика, который почти год назад пережил падение с балкона.

Трагедия произошла в микрорайоне "Совхоз" вечером в воскресенье, 17 марта. Мама мальчика вышла ненадолго в магазин, а когда вернулась – обнаружила сына повешенным на собачьем поводке. На место происшествия прибыли медики, которые констатировали смерть ребенка.

Выяснилось, что погибший мальчик менее года назад выпал с балкона 5-го этажа. После падения мальчик остался жив, но получил серьезные травмы. На лечения мальчика собирали деньги с помощью социальных сетей и неравнодушных граждан.

Как сообщили в полиции, семья, в которой рос мальчик – благополучная, на учете у социальных служб не состояла. Мама самостоятельно воспитывала сына.

Полиция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии и причины, по которым ребенок мог решиться на такой отчаянный шаг.

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