ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Одессой нашли в петле ребенка, которого спасали всем миром

STYLERПроисшествия    18.03.2019 - 12:20
Под Одессой нашли в петле ребенка, которого спасали всем миром
Ребенка нашли в петле (facebook.com/news.dnepr)

Мама обнаружила восьмилетнего сына в петле из собачьего поводка

В Белгород-Днестровском обнаружили тело 8-летнего мальчика, который почти год назад пережил падение с балкона.

Трагедия произошла в микрорайоне "Совхоз" вечером в воскресенье, 17 марта. Мама мальчика вышла ненадолго в магазин, а когда вернулась – обнаружила сына повешенным на собачьем поводке. На место происшествия прибыли медики, которые констатировали смерть ребенка.

Выяснилось, что погибший мальчик менее года назад выпал с балкона 5-го этажа. После падения мальчик остался жив, но получил серьезные травмы. На лечения мальчика собирали деньги с помощью социальных сетей и неравнодушных граждан.

Как сообщили в полиции, семья, в которой рос мальчик – благополучная, на учете у социальных служб не состояла. Мама самостоятельно воспитывала сына.

Полиция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии и причины, по которым ребенок мог решиться на такой отчаянный шаг.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове покончила жизнь самоубийством молодая девушка.

Она оставила записку, в которой объяснила причины своего поступка. Также известно, что это была не первая попытка свести счеты с жизнью.

А также мы рассказывали о том, что в Украине зафиксировали место, в котором в 2019 году произошло больше всего самоубийств.

Второй случай в доме за год: в Киеве 17-летний парень выпрыгнул с балкона Осталось четверо детей: под Херсоном жена священника УПЦ МП свела счеты с жизнью
Новости Украины самоубийствосуицид
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь