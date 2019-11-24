Регулярно издевался над сыном: новые подробности загадочного убийства семьи в Запорожье

По факту загадочной гибели семьи в Запорожье полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство), осуществляются следственные действия. Предварительно правоохранители установили, что трагедия произошла из-за помешательства 25-летнего парня, который зарезал своих родителей и повесился сам. Согласно приоритетной версии, инцидент произошел на почве внутрисемейных конфликтов, передает издание IPnews.

Тела троих человек были обнаружены 19 ноября в квартире дома по улице Ладожской, 23. С полицией связалась сестра погибшей и рассказала, что родственница долгое время не выходит с ней на связь и попросила проверить. "Копы" обнаружили в квартире мертвыми трех человек. Дверь была заперта изнутри.

Как рассказал участковый Максим Яковенко, у 58-летней Оксаны было перерезано горло, а на теле 60-летнего Александра полицейские увидели четыре колотые раны в область головы и туловища. Их сына Василия нашли в петле.

Убийство семьи в Запорожье - в полиции назвали приоритетную версию (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

По словам соседей, отец регулярно издевался над сыном, а мать - очень верующая - навязывала ему идею вступить в религиозную организацию.

Жители дома, которые были знакомы с погибшими, при опросе высказали мнение о возможном убийстве с инсценировкой. Свои подозрения люди аргументируют тем, что Василий был предпринимателем (занимался перевозками и производством абразивных материалов) и мог иметь конфликты из-за финансов.

Однако следствие установило, что у Василия произошел психический взрыв из-за внутреннего конфликта в семье и он совершил убийство, после чего покончил с собой.

"Криминального вмешательства извне не было", - заявил начальник Запорожской областной полиции генерал Николай Лушпиенко.

Видео: Полиция расследует дело о загадочном убийстве семьи в Запорожье