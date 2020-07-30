Жена расчленила тело: в России умер знаменитый рэпер из Украины

В России найден мертвым известный рэпер 30-летний Энди Картрайт (настоящее имя - Александр Юшко). Об этом стало известно от адвоката Ирины Скурту, знакомой жены музыканта.

По версии жены погибшего Марины Кохал, Юшко умер от передозировки наркотиков. Супруга некоторое время думала, что же с ним делать. А потом придумала - расчленила его тело и аккуратно упаковала в пять пакетов.

По информации Telegram-канала Mash, после произведенных манипуляций с телом мужа Марина позвонила своей знакомой адвокату. А та уже вызвала полицию.

В сети также показали фото из квартиры на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. На них видно, что упакованные фрагменты тела лежат в коридоре и даже... в холодильнике.

"Части тела рэпера упакованы в целлофан, лежат в холодильнике и в коридоре. В таком виде они пробыли около четырех дней", - говорится в сообщении.

Александр Юшко (фото: instagram.com/kkkartrait)

Марину Кохал задержали. Теперь очередь за судмедэкспертизой, которая либо подтвердит, либо опровергнет версию про передозировку. От ее результатов будет зависеть, обвинят ли жену рэпера в его убийстве.

Марина и Александр были женаты несколько лет, у них есть ребенок 2,5 года. Девушка говорит - не хотела, чтобы про наркозависимость мужа узнала общественность, - пишет Telegram-канала Baza.

"25 июля она вернулась домой и увидела, что Юшко находится без сознания, а рядом с ним лежит шприц. Марина не захотела, чтобы ее мужа посчитали наркозависимым, поэтому она решила расчленить труп и спрятать тело, а знакомым рассказать, что Саша просто исчез", - говорится в сообщении.

Четыре дня Марина делила мужа на части. Ребенка, к счастью, в доме не было, он гостил у родственников. Избавиться от трупа оказалось сложнее, чем она думала, поэтому Марина позвонила за советом к знакомому юристу.

Марина Кохал (фото: Baza)

Рэпер известен по участии в Versus Battle - российском интернет-шоу на YouTube в жанре рэп-баттлов. В нем исполнители рэпа и хип-хопа - соревнуются живым словесным выступлением.

Энди Картрайт был в "высшей лиге" баттлов - Versus BMP, где принимают участие самые известные исполнители, а соревнования не судятся.

По информации издания Metronews, Александр Юшко уроженец Украины. Он родился в городе Нежин, Черниговской области.

Энди Картрайт на Versus BMP (видео: YouTube)

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