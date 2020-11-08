Села сверху и била головой об пол: подробности жуткого убийства матерью 5-летнего сына

Мать, которая в Винницкой области убила 5-летнего ребенка, пошла на преступление якобы из-за того, что маленький сын устроил беспорядок дома и оборвал обои на стене. Инцидент произошел на глазах у старшей на год сестры. О жестоком убийстве стало известно, когда дети не появились в садике и школе.

Как сообщает ТСН, после того, как мать не ответила на звонки учителей, они вместе с сельским головой ушли домой к семье. Там они увидели, что 6-летняя сестра Диана, сидела на земле, держа за руку братика. Педагоги отмечают, что девочка молчала, была встревожена и смотрела в одну точку. Сейчас, говорят, что она нуждается в помощи психологов.

Спустя некоторое время девочка поделилась с правоохранителями воспоминаниями и рассказала, что мать на ее глазах до смерти забила братика.

По ее словам, мать сама оборвала обои в доме, но винила в этом сына и заставляла его извиняться за якобы содеянное.

"Обнаружила беспорядок в доме и подумала, что это он сделал. Положила его на пол, села на него сверху и била головой об пол. Она думала, что он оборвал обои", - говорит в.и. Теплицкого отделения полиции Валентин Савчук.

Односельчане женщины замечают, что она и раньше проявляла агрессию, но на учете в соцслужбах не была и алкоголем не злоупотребляла. Впрочем, из-за неуравновешенного поведения пол года назад ее принудительно возили на лечение.

Тогда отклонений в здоровье якобы не обнаружили. Сейчас же она опять в психушке, где будет находиться до суда.

Напомним, под Винницей женщина убила собственного ребенка, разбив ему голову. Мальчик от полученных травм скончался. Полицейские предварительно выяснили, что мать била сына с целью "воспитания", но женщина отрицала свою вину и уверяла, что сын упал с двухярусной кровати. Ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Также ранее сообщалось, что в Харькове мать избила свою дочь за то, что девочка просила дольше погулять на площадке и покататься на горках.