Обрушение дома в Стамбуле: жуткие видео и фото

Видео: YouTube/Gazetekafa

В среду, 6 февраля, в Стамбуле, Турция, произошло обрушение многоэтажного дома. По предварительным данным, в результате обрушения погибло два человека, еще шесть пострадали. Также под завалами могло оказаться не менее 20 человек. В сети появилось видео с моментом обрушения, которое засняли камеры уличного наблюдения.

Трагедия произошла в районе Малтепе. Очевидцы происшествия рассказали, что перед тем, как дом обвалился, они слышали звук, похожий на взрыв. Всего в доме 8 этажей и 24 квартиры, а на первом располагалось ателье по пошиву одежды, где работали нелегалы.

Видео: YouTube/Yufersu

В результате обрушения здание полностью разрушено. На кадрах видео видно, что строение просто сложилось, как карточный домик. Дом был построен более 25 лет назад и изначально там было 6 этажей – еще два этажа достроили позже, незаконно.

Фото: ahaber.com

Во время обрушения в здании могло находится приблизительно 30 человек. Двух погибших уже обнаружили под завалами. Также известно о шести пострадавших. На данный момент ведутся спасательные работы, разбираются завалы и идет поиск пострадавших.

Под обломками оказалось также несколько автомобилей, которые были припаркованы возле здания.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Стамбуле обрушился многоквартирный дом.

А также писали о том, что в Сирии обрушился многоэтажный дом, много пострадавших и погибших.