Смертельное ДТП с украинцами в России: появились новые данные о погибших

В России в ДТП погибли 8 украинцев и еще один получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Жуткая авария произошла в Псковской области в Пустошконском районе возле села Руда в ночь на 13 февраля. Информацию про трагедию уже подтвердили в ГСЧС Украины.

Отмечается, что микроавтобус Mercedes Sprinter с украинскими регистрационными номерами столкнулся с грузовиком Volvo, не рассчитав дистанцию при обгоне.

Стало известно, что пострадали также водитель и пассажир фуры.

Предварительно установлено, что большинство жертв - жители Закарпатской области. Об этом передает ужгородское интернет-издание 0312.ua.

Почти все погибшие и пострадавшие уже идентифицированы. В настоящее время украинские консулы устанавливают связь с родными украинцев, чтобы узнать их волеизъявления о репатриации тел погибших на родину в Украину или захоронения в РФ.

Видео с места смертельной ДТП можно посмотреть по этой ссылке.

Всего в микроавтобусе находилось 8 пассажиров и 1 водитель. Все мужчины.

Предварительной причиной аварии на трассе Санкт-Петербург-Невель называют лобовое столкновение. Микроавтобус с украинцами двигался в сторону Киева. Как пишут росСМИ, они ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что автобус действительно был зарегистрирован на Закарпатье.

Напомним, что надевно в РФ также произошло смертельное ДТП с украинцам - 8 февраля в российской Воронежской области автобус с гражданами Украины врезался в грузовик, в результате аварии погибли три человека.