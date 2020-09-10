Стало известно о состоянии ребенка, сбитого в Кривом Роге на пешеходном переходе

ДТП в Кривом Роге (коллаж: РБК-Украина)

Состояние здоровья мальчика сейчас ближе к средней степени тяжести

Состояние ребенка, которого 3 сентября на "зебре" сбил сын кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Марк Шевчик, оценивают как среднетяжелое.

О самочувствии 11-летнего мальчика сообщила его мать Наталья. Как передает Krivbass.city, ребенок находится в отделении нейрохирургии Днепропетровской областной детской больницы.

По словам заведующего отделением нейрохирургии Владимира Агафонова, состояние здоровья мальчика сейчас ближе к средней степени тяжести. При этом угрозы его жизни нет, отметил медик. Под наблюдением врачей пострадавший буде находиться еще как минимум две недели.

Мать мальчика рассказала, что ее сын уже чувствует себя намного лучше и идет на поправку. Осталось пройти назначенный 14-дневный курс лечения, после чего медики дадут новую оценку состояния ребенка.

Наталья отметила, что проведать ее сына регулярно приезжает вся семья Шевчиков, которая оказывает им необходимую помощь. Также женщина жалуется на повышенное внимание к данной ситуации и хочет, чтобы ее оставили в покое.

Напомним, сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Марк Шевчик 3 сентября сбил ребенка на пешеходном переходе. Сообщается, что он нарушил правила дорожного движения и проехал на красный запрещающий сигнал светофора.

У сбитого 11-летнего Александра Бугора диагностировали тяжелые травмы. Его госпитализировали в Днепр в отделение нейрохирургии детской областной больницы.

Дмитрий Шевчик подтвердил, что его 18-летний сын сбил на пешеходном переходе 11-летнего ребенка. Он сообщил, что Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход.