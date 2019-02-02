Настоящее пекло: впечатляющее видео масштабного пожара возле Дарынка

Пожар к вечеру не удалось ликвидировать, несмотря на все усилия ГСЧС

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В субботу, 1 февраля, произошло возгорание складов стройматериалов в Деснянском районе неподалеку от ТЦ "Дарынок" около метро Лесная.

Пожар, возникший еще утром по адресу Красноткацкая, 69, по состоянию на 17:30 не удалось загасить, несмотря на все усилия ГСЧС.

Сначала это был столб дыма, который распространился на близлежащие районы, к вечеру возгорание усилилось.

По данным ГСЧС, площадь пожара составляет около 10 тысяч квадратных метров. На место выехали несколько бригад, которые ликвидируют пожар. Также на месте дежурит полиция.

Очевидцы предоставили корреспонденту Styler фото и видеоматериалы.

Пожар складов стройматериалов напротив ТЦ "Дарынок" (фото: Styler/РБК-Украина)

Причины происшествия установит следствие. О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, по данным ГСЧС в январе в Украине произошло 3 тысячи пожаров, в которых погибло 275 человек.

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