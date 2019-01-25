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Сгорел на работе: в Киеве прямо посреди дороги полыхал "Uklon" (видео)

STYLERПроисшествия    25.01.2019 - 13:29
Сгорел на работе: в Киеве прямо посреди дороги полыхал "Uklon" (видео)
Коллаж РБК-Украина

Ни один человек не остановился, чтобы помочь бедолаге-водителю

Утром, 25 января, в центре Киева прямо посреди дороги произошло возгорание автомобиля Volkswagen, водитель которого работает на службу перевозок Uklon. Об этом сообщил ресурс ДТП KIEV.UA в Facebook.

Происшествие имело место в Шевченковском районе на улице Сечевых Стрельцов (Артема) при съезде на улицу Глыбочицкую.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

По предварительным данным обошлось без пострадавших. На место инцидента прибыли спасатели ГСЧС. К сожалению, по прибытию пожарных, автомобиль уже успел почти полностью выгореть.

Сгорел на работе: в Киеве прямо посреди дороги полыхал &quot;Uklon&quot; (видео)

Фото: facebook.com

Пользователей сети более всего возмутил тот факт, что никто из проезжавших водителей, не остановился и не помог пострадавшему таксисту. Они оставили гневные комментарии под видео.

"Огнетушителей ноль, помощи тоже. Гнилая страна", - констатировал Виталий Филиппов.

"Ни одна человечина не остановилась и не достала свой еб@чий огнетушитель за 200 грн, не помог никто. Машин проехало десятки-сотни, никто не помог. Страшно, с кем жить приходится в одном городе, в одной стране. Насрать всем, пока его не коснется", - ужаснулся Александр Краснобокий.

"Блин, неужели нельзя было остановиться и помочь. Нет, бл.., герои, на видео снимаем. Никто ни от чего не застрахован, и никто не знает, что будет завтра с вами. И так мимо вас проедут и не помогут. Народ у нас, конечно, жесть", - возмутилась Alena Vovchuk.

Сгорел на работе: в Киеве прямо посреди дороги полыхал &quot;Uklon&quot; (видео)

Скриншот комментариев: facebook.com/dtp.kiev.ua

Кстати, мы публиковали фото и видео серьезного пожара в ресторане турецкой кухни Tike на улице Сагайдачного.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львове произошел взрыв в подвале многоэтажки.

А также писали о том, что в центре Тернополя сгорел троллейбус. К счастью, обошлось без жертв.

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