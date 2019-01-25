В центре Киева горел ресторан: все подробности (видео, фото)

Видео: YouTube/Головне управління ДСНС України у м. Києві

В центре столицы, по улице Сагайдачного произошел серьезный пожар в ресторане турецкой кухни Tike. Подробности инцидента сообщили на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Пожар в ресторане по адресу улица Сагайдачного, 31, на Подоле, произошел вечером в четверг, 24 января. Возгорание началось с помещений на втором этаже здания, а потом огонь очень быстро перекинулся на крышу.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Работники ресторана сначала пытались погасить пламя собственными силами, но им это не удалось, и они вызвали пожарную службу. Ситуация усложнилась тем, что на крыше здания находилось шесть баллонов с газом.

Пожарные, которые прибыли на место инцидента, присвоили пожару 1 ранг и оперативно вывели всех людей из здания. Была вероятность того, что огонь доберется до крыши и под угрозой окажутся и другие здания, которые находятся рядом.

"Патрули полиции вывели всех посетителей. На месте работали спасатели ГосЧС. Была угроза распространения пламени на здания, которые находятся рядом", — сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Общая площадь территории, которая оказалась в огне – около 70 квадратных метров. Как рассказали работники ресторана, причиной возгорания стало замыкание проводки.

По состоянию на 00.07 спасатели сообщили, что очаг возгорания был ликвидирован, а огонь потушен. В результате пожара никто не пострадал.

В комментариях пользователи предположили, что возгорание могло быть не случайным и высказали сожаление о том, что произошло.

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