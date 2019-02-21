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Страшный пожар в Киеве: чудесное спасение ребенка показали на видео

STYLERПроисшествия    21.02.2019 - 15:57
Страшный пожар в Киеве: чудесное спасение ребенка показали на видео
ЧП в Киеве - ребенка спасли из пожара (коллаж: РБК-Украина)

Жертв удалось избежать благодаря оперативности спасателей

В четверг, 21 февраля, в Святошинском районе Киева на улице Булаховского (Новобеличи) произошло возгорание в квартире на четвертом этаже. Два человека серьезно пострадало, спасатели ГСЧС по пожарной лестнице эвакуировали годовалого малыша, сообщает ДТП KIEV.UA.

ЧП в Киеве - ребенка спасли из пожара (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Жертв удалось избежать благодаря оперативности пожарной бригады, которая прибыла уже через четыре минуты после вызова.

Из-за жуткого задымления, которое распространилась на верхние этажи, спасателям ГСЧС пришлось эвакуировать маленького ребенка с девятого этажа. Известно, что с малышом все в порядке, он не пострадал.

 

ЧП в Киеве - ребенка спасли из пожара (facebook.com/dtp.kiev.ua)

К слову, ранее мы сообщали, что в среду, 20 февраля в столице Бангладеш - городе Дакка произошел жуткий пожар, в котором заживо сгорело более полусотни людей.

Также мы писали о том, что в Черниговской области при пожаре в частном доме погибли три малолетних ребенка, которых мать оставила одних.

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