Стрельба в центре Москвы: в России разглядели следы "киевских националистов"

Стрельбу в центре Москвы под зданием ФСБ на Лубянке устроил 39-летний россиянин Евгений Манюров, бывший предприниматель и сотрудник охранных предприятий, который увлекался рукопашным боем и спортивной стрельбой. РосСМИ вскоре после нападения 19 декабря стали писать об обнаружении украинского следа, вызвав массу скептической реакции в сетях, но правоохранители продолжили развивать тему.

Житель Подмосковья при нападении был вооружен карабином "Сайга" и ножом, а также имел самодельное взрывное устройство. У Манюрова было разрешение на владение гладкоствольным охотничьим оружием. После побоища под зданием ФСБ - в результате чего погибло два человека и сам стрелок - продавец из оружейного магазина описал своего покупателя как человека, "похожего на шизофреника с украинским акцентом".

По данным российского издания "Фонтанка", ФСБшники уверены, что нападавший входил в московскую ячейку нового учения "ЭНО". В прессе рассказали, что IT-специалисты российской госбезопасности раскрыли удаленные аккаунты Манюрова и обнаружили там связь с "украинской организацией" под названием "Этническое национальное объединение" и их мессенджером на Telegram-канал "БРЕЗГ" с 3 тысячами подписчиков и других группах в Instagram и ВКонтакте.

Рассказывают, что в этих сетях пропагандируется "новое национал-социалистическое движение - этносизм". По мнению журналистов, идеи этносизма идут на смену устаревшему национал-социализму. Этнос они ставят выше нации. В данном контексте это "восточнославянское единство россиян, украинцев и белорусов".

Фото: место стрельбы в Москве (twitter.com/OrwellAtWork)

"Из сообщений легко сделать вывод, что костяк "ЭНО" находится в Киеве", - говорится в публикации.

Сообщается, что сейчас у них есть ячейки в Москве, Иркутске, Ростове, а для Санкт-Петербурга ищут координатора.

На ресурсе рассказывается, как уходить от слежки спецслужб РФ, КГБ Беларуси и СБУ Украины. Прямых призывов к насилию журналисты издания не увидели.