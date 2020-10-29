В Сумской области сын с молотком набросился на родного отца и жесткого забил его до смерти

Сын забил до смерти молотком отца (фото: РБК)

Убийство произошло за ужином

В селе Поповка Сумской области сын жестоко убил собственного 67-летнего отца, когда они вместе ужинали. За содеянное суд взял под стражу подозреваемого, за решеткой он может провести до десяти лет.

Как говорится в сообщении областной прокуратуры, конфликт между родными возник за ужином. Сначала отец и сын поспорили, но на этом конфликт не исчерпался. Молодой человек набросился на отца.

Старший мужчина вынужден был защищаться и даже для этого, надел на голову шлем. Впрочем, 33-летний сын был настолько разъяренным, что схватил молоток и семь раз ударил им отца по голове.

Травмы оказались несовместимы с жизнью и пожилой мужчина на следующий день скончался. Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.

По ходатайству Конотопской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей без права на залог. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни мужчина избил до полусмерти любовника своей жены, а потом забил женщину до смерти и выбросил ее тело в подвал. Труп матери нашла одна из дочерей, когда вернулась из школы.

Ранее мы также писали, что в Харькове мать била свою дочь за то, что девочка просила дольше погулять на площадке в парке и покататься на горках. Женщина наносила удары кулаком в лицо дочери так, что она падала на землю.