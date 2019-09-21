Связали колготками в собственной кровати: детали жуткого убийства 16-летней в Киеве

В Киеве, в субботу, 21 сентября, произошло убийство 16-летней девочки. Несовершеннолетнюю избили, связали колготами в ее кровати. Жуткий инцидент произошел по адресу улица Попова, 6. При осмотре были найдены следы насильственной смерти. Утром, около 11:00 бабушка убитой обнаружила тело. Об этом сообщает "Информатор".

По данным правоохранителей, когда в квартиру зашла бабушка девушки, то она обнаружила, что внучка лежала связанной колготками в кровати. На теле были видны побои и следы от рук на шее погибшей.

Родственники 16-летней пытались оказать первую помощь до приезда врачей. К сожалению, она уже без признаков жизни. Медикам оставалось лишь констатировать смерть. Также бабушка убитой рассказала, что внучку регулярно избивал ее отец.

Мужчину нашли на лестничной клетке на этаж выше. Его задержали правоохранители. На месте работали экипажи патрульных, медики и следственно-оперативные группы Оболонского и главного управлений полиции Киева. Детали случившегося выясняются.

Убийство 16-летней в Киеве – девочку нашли в собственной кровати связанной колготами (видео: facebook.com)

Напомним, что ранее в Киеве изнасиловали женщину на глазах ее дочери-подростка.

До этого STYLER писало, что 22-летнему парню перерезали горло и выбросили из авто