Telegram взломали: личные данные миллионов пользователей утекли в сеть

Личные данные пользователей Telegram можно скачать в свободном доступе в сети. Как сообщается, базы данных мессенджера всплыли на одном из форумов в Даркнете. Сообщается, что файл с данными о пользователях Telegram занимает около 900 мегабайт и содержит информацию о никах и номерах телефона.

Как сообщает издание KOD.RU, в файле с базами данных можно найти телефонные номера по никам в Telegram. Также в файле содержится уникальный идентификатор пользователя в мессенджере. В пресс-службе Telegram факт существования базы подтвердили.

"Такие базы обычно содержат соответствия "номер телефона — идентификатор пользователя в Telegram". Они собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор", - говорится в заявлении пресс-службы Telegram.

Также в пресс-службе заявили, что большинство слитых аккаунтов уже неактуальны, а меры, предпринятые еще в 2019 году, помогают не светить свой номер, и добавили, что в Telegram почти 70% аккаунтов в базе являются пользователями из Ирана, а 30% — из России.

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