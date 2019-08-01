В Тернополе парень на камеру зверски убил мужчину: появилось видео

В Тернополе парень на камеру зарезал ухажера матери. Жуткий инцидент произошел 31 июля около 22:30 на фоне личной неприязни между конфликтовавшими. О том, что произошло между погибшим и нападавшим – рассказывает пресс-служба ГУ НПУ в Тернопольской области.

Как сообщается, 31 июля в 23:06 на линию "102" поступило сообщение от медиков, что было обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранами на теле и шее. Сами медики приехали по вызову соседки. Кровавый инцидент произошел на ул. Збаражской.

На место предполагаемого преступления выезжала следственно-оперативная группа и эксперты. По словам Юрия Барабана, руководителя отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления (отдел детективов), погибший - житель Тернополя, 1985 года рождения. Позже в полиции добавили, что нападавший на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Парень на камеру зарезал ухажера матери в Тернополе – появилось видео (фото: tp.npu.gov.ua)

Как рассказывает мать нападавшего, она и погибший некоторое время встречались, но эти отношения не нравились ее 22-летнему сыну. Поздним вечером мужчины начали ссориться. Во время конфликта подозреваемый схватил кухонный нож и начал наносить удары своему собеседнику. Процесс убийства парень снимал на телефон.

Травмы, которые были нанесены мужчине, оказались несовместимыми с жизнью. Он умер до приезда "скорой". Нападавший задержан. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 ч. 1 УКУ.

Парень на камеру зарезал ухажера матери в Тернополе (видео: tp.npu.gov.ua)

Напомним, что ранее в Киеве таксист изнасиловал пассажирку. Инцидент получил неожиданное продолжение.