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Трагедия с подростком в Покровске: установлена личность мальчика

STYLERПроисшествия    08.02.2019 - 09:54
Трагедия с подростком в Покровске: установлена личность мальчика
Коллаж РБК-Украина

Мальчик был родом из Покровска и полиция нашла, где он жил

В городе Покровск Донецкой области обнаружили тело подростка, который висел на перекрытии подвесного моста. Спустя сутки полиции удалось установить личность погибшего ребенка.

Тело подростка обнаружил местный житель, который рано утром отправился на работу. По предварительным данным полиции, подросток был местным, так как на нем была куртка, надетая на голое тело и комнатные шлепанцы.

После тщательной проверки всех приютов в области, выяснилось, что мальчик был воспитанником благотворительной организации "Центр помощи детям. Отчий дом". В центре подтвердили, что мальчик у них находился последние полтора года.

Что толкнуло ребенка на такой отчаянный поступок – они не знают. Говорят, что он был нормальным и хорошим парнем.

Полтора года назад мальчика должны были отправить в детский дом, но так как он жил в Покровске и рядом была его родная школа, ему разрешили остаться в благотворительном центре для детей.

Полиция проводит расследование и опрашивает всех, кто общался с подростком накануне его смерти, чтобы выяснить, действительно ли мальчик совершил самоубийство и что могло стать для этого поводом.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Покровске обнаружили подростка, который погиб при загадочных обстоятельствах.

А также мы рассказывали о том, что в Одесской области погиб семилетний ребенок из-за нелепой случайности.

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