ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Труп висит на столбе: под Днепром произошло жуткое ЧП (фото 18+)

STYLERПроисшествия    16.06.2019 - 16:39
Труп висит на столбе: под Днепром произошло жуткое ЧП (фото 18+)
Под Днепром труп висел на столбе – подробности инцидента (иллюстративное фото: pixabay.com)

Под Днепром мужчину убило током

Под Днепром труп мужчины, которого убило током, нашли висящим на столбе. Трагический случай произошел 16 июня, около 14:30. Очевидцы происшествия вызвали правоохранителей к месту инцидента. Об этом сообщает Информатор.

Трагическое происшествие произошло в дачном кооперативе под Днепром. Предварительно известно, что мужчина был электриком, он полез на столб, чтобы произвести работы, однако ухватился за штырь и его ударило током. Почему погибший не соблюдал требования техники безопасности — неизвестно. Сейчас тело застряло на лестнице. Ожидается приезд спасателей, судмедэкспертов и следователя. Тело достанут с высоты с помощью спецоборудования.

Труп висит на столбе: под Днепром произошло жуткое ЧП (фото 18+)

Под Днепром труп висел на столбе – подробности инцидента (фото: dp.informator.ua)

Напомним, что от удара молнии погибла 55-летняя женщина во Львовской области. Чрезвычайное происшествие случилось в селе Моршин, сообщает пресс-служба национальной полиции области. Известно, что жительница Стрыйского района 7 июня возилась на огороде, когда получила страшное поражение током молнии.

Также мы писали, что совсем недавно под Тернополем в селе Джурин Чертковского района шаровая молния влетела в дом и взорвалась, в результате ЧП пятеро детей оказались в больнице.

Ранее сообщалось, что от удара молнии погибла 17-летняя девушка в Олешковском районе Херсонской области.

Выдающийся музыкант: умер участник "Машины времени" (фото) В страшном ДТП погибла легендарная украинская тренер
Новости Украины преступлениянесчастный случай
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь