Труп висит на столбе: под Днепром произошло жуткое ЧП (фото 18+)

Под Днепром труп висел на столбе – подробности инцидента (иллюстративное фото: pixabay.com)

Под Днепром мужчину убило током

Под Днепром труп мужчины, которого убило током, нашли висящим на столбе. Трагический случай произошел 16 июня, около 14:30. Очевидцы происшествия вызвали правоохранителей к месту инцидента. Об этом сообщает Информатор.

Трагическое происшествие произошло в дачном кооперативе под Днепром. Предварительно известно, что мужчина был электриком, он полез на столб, чтобы произвести работы, однако ухватился за штырь и его ударило током. Почему погибший не соблюдал требования техники безопасности — неизвестно. Сейчас тело застряло на лестнице. Ожидается приезд спасателей, судмедэкспертов и следователя. Тело достанут с высоты с помощью спецоборудования.

Под Днепром труп висел на столбе – подробности инцидента (фото: dp.informator.ua)

Напомним, что от удара молнии погибла 55-летняя женщина во Львовской области. Чрезвычайное происшествие случилось в селе Моршин, сообщает пресс-служба национальной полиции области. Известно, что жительница Стрыйского района 7 июня возилась на огороде, когда получила страшное поражение током молнии.

Также мы писали, что совсем недавно под Тернополем в селе Джурин Чертковского района шаровая молния влетела в дом и взорвалась, в результате ЧП пятеро детей оказались в больнице.

Ранее сообщалось, что от удара молнии погибла 17-летняя девушка в Олешковском районе Херсонской области.