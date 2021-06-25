В центре Днепра мужчина с ножом набросился в магазине на женщину с годовалым ребенком (видео)

В центре Днепра мужчина с ножом напал на женщину с маленьким ребенком в магазине, и нанес обоим ранения, после чего их госпитализировали. Злоумышленником оказался сожитель пострадавшей, и сейчас его разыскивают правоохранители.

Видео с места происшествия опубликовано на Telegram-канале " Х_Днепр ".

Предварительно, причиной конфликта мужчины со своей 28-летней возлюбленной стали деньги, которые якобы она не желала давать гражданскому мужу, и тот в магазине "Kaktus" на Европейской площади в ярости набросился на женщину и ее годовалую дочку.

Мужчина ранил женщину в висок, а ребенку порезал запястья.

Все это происходило на глазах у посетителей магазина.

Видео конфликта можно посмотреть по этой ссылке.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции и бригада "скорой". Маму с дочкой отправили в областную детскую больницу на Космической. Как передает "Информатор", предварительно, их состояние удовлетворительное.

По словам пресс-офицера Днепровского отделения полиции Алины Стадник, по факту происшествия были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст . 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Личность злоумышленника установлена, и полиция его разыскивает.

Добавим, что за нанесение телесных повреждений мужчине грозит штраф или исправительные работы.

Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей.