Убийство борца с наркобизнесом: под Ровно может начаться самосуд

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В Ровенской области жители Старого Села боятся за свою жизнь после того, как суд отпустил двух подозреваемых в убийстве односельчанина из-за его борьбы с наркобизнесом и добычей янтаря. Об этом во вторник, 12 февраля, говорится в сюжете ТСН.

Отметим, что в деле об убийстве полиция сперва назвала 4 подозреваемых в преступлении. Впрочем, по словам жителей, на воле остаются еще 2 человека, которые были замечены на месте преступления. Тогда во дворе своего дома был расстрелян 30-летний Юрий.

Правоохранители назвали преступление заказным убийством. Организатор по прозвищу "Американец" был задержан в Ровно - сейчас он находится в СИЗО. Затем еще 3-х исполнителей удалось поймать, когда те пытались выехать в Беларусь. Теперь же из-за отсутствия доказательств их отпустили.

Мужчины утверждают, что сами стали жертвами избиения со стороны местных жителей. Давид Шевченко заявляет, что его целый час пытали, били битами и душили проволокой.

"Конфликты начались еще до моего приезда из-за янтаря, не поделили клондайки", - рассказал Шевченко и заверил, что сам боится расправы и пытается найти общий язык с односельчанами.

Селяне, в свою очередь, серьезно опасаются за собственную жизнь. Они утверждают, что банда "Американца" неоднократно устраивала разборки с оружием.

Теперь обе стороны заявляют, что если конфликт не удастся решить в ближайшее время, в Старом Селе начнется самосуд и кровопролитие.

Добавим, что и сам "Американец" своей вины не признает.

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По словам следователя ГУ Нацполиции Ровенской области Алексея Билеры, погибший и подозреваемый Павлович принадлежат к разным группам.

"По мнению органа досудебного расследования, эти конфликтные отношения послужили причиной непосредственно данного преступления", - заявил он.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018-го в Ровенской области произошла стычки между полицейскими и незаконными добытчиками янтаря.

Также мы писали о том, что 5 февраля в Голосеевском районном суде Киева не состоялось подготовительное судебное заседание по "янтарному делу". Заседание перенесли на 6 марта.