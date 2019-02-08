Угробил маленькую дочь: что светит горе-отцу из Львовской области

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Трагедия произошла прошлым летом в селе Старый Добротвор

Во Львовской области в городе Каменка-Бугская районный суд рассматривает дело мужчины, по вине которого погибла его 3-хлетняя дочка. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Горе-отцу вменяется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.135 Уголовного кодекса (оставление в опасности).

Отмечается, что трагедия произошла в селе Старый Добротвор еще прошлым летом - 23 апреля 2018-го.

В тот день между 17.00 и 18.00 мужчина рыбачил на берегу реки Западный Буг вместе со своей дочкой.

В какой-то момент девочка исчезла из поля зрения 34-летнего отца и направилась в неизвестном направлении, но мужчина от любимого занятия не отвлекся.

"Между тем ребенок, встав на бетонные плиты под мостом, не удержал равновесия, упал в воду и утонул", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование было завершено под процессуальныи руководствои Радеховской местной прокуратуры. Теперь дело находится на рассмотрении в Каменка-Бугском райсуде.

Мужчине за безответственное отношение к своим родительским обязанностям грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области 56-летний мужчина воспитывает четырех маленьких детей, мать которых за пьянство суд лишил родительских прав.

Также мы писали о том, что 29 января в Киеве в заливе Собачье устье в Оболонском районе местные рыбаки обнаружили тело мужчины подо льдом. Им оказался Вадим Бизюков, который пропал 25 декабря.

Напомним, в начале января в Киеве в Дарницком районе женщина зверски задушила 6-месячную девочку.