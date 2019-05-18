Украинка бросила дочь в московской поликлинике: новые подробности скандала

В поликлинике Москвы украинка оставила дочь – новые подробности (коллаж: РБК-Украина)

У девушки, которая бросила свою 3-летнюю дочь в поликлинике, есть еще 6-летний сын

В поликлинике Москвы несколько дней назад украинка оставила собственную дочь. 16 мая девочку нашли в стенах больницы. После инцидента в сети собрали сведения о матери-кукушке, которая подбросила в поликлинику своего ребенка. Об этом сообщает telegram-канал LIFE SHOT.

Как сообщается, у найденной девочки есть 6-летний брат. Матери двух детей всего 21 год. Девочке на текущий момент около трех лет (точный возраст неизвестен). Несколько дней их мать собрала вещи и вместе с младшенькой уехала из своего дома в городе Жмеринка в Винницкой области (Украина) к 26-летнему парню в Москву. А затем почему-то решила избавиться от ребенка. Якобы девушке было очень тяжело.

"Полицейские нашли ее на съемной квартире. Всю разбитую и очень подавленную. Сейчас она в Следственном комитете", - сообщается в канале.

В поликлинике Москвы украинка оставила дочь – новые подробности (фото: LIFE SHOT)

Мы писали, что в полицию пришла бабушка девочки, которую мать оставила в московской поликлинике. Она готова ее забрать. А вот мать не готова — она и оставила ребенка. Специально. Потому что он мешал строить отношения с новым мужчиной. Кукушку задержали, она дает показания в ОВД.

К слову, психологам удалось разговорить девочку - она заговорила на украинском языке. Ребенок сообщил, что живет с папой и мамой и очень хочет вернуться домой, но как зовут родителей, сказать так и не смог.

Ранее сообщалось, что пропавшего 13 мая мальчика полиция обнаружила в одном из медицинских заведений Ивано-Франковска. В больницу он попал в состоянии алкогольной комы.