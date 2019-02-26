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Умер на руках у родителей: загадочная смерть 9-летнего мальчика под Тернополем

STYLERПроисшествия    26.02.2019 - 18:32
Умер на руках у родителей: загадочная смерть 9-летнего мальчика под Тернополем
Коллаж РБК-Украина

Отец пытался привести сына в чувство до приезда скорой помощи

В Тернопольской области неожиданно скончался девятилетний мальчик. Подробности трагического происшествия сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Тернопольской области.

Скорую медицинскую помощь сыну вызвал отец. Он сообщил медикам, что его 9-летний сын потерял сознание, ни на что не реагирует и он не может привести его в чувство.

Когда врачи прибыли по месту вызова, сердце мальчика еще билось, но несмотря на все усилия медиков, ребенок умер, так и не приходя в сознание.

Как рассказал отец ребенка, ранее мальчик переболел ОРВИ, а в последние два дня жаловался на сильные головные боли. В день гибели он вернулся со школы, пообедал и прилег отдохнуть.

О том, что ему стало плохо, сообщил брат. Он зашел в комнату и увидел, что мальчик теряет сознание и в панике позвал отца. Отец вызвал скорую и пытался привести сына в чувство, но ему это не удалось.

Погибший 9-летний школьник был из многодетной семьи. Родители воспитывают еще двух сыновей – старшего и младшего.

Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы сообщали детали гибели ребенка во Львовской области.

А также рассказывали о том, что во Львовской области внезапно скончалась школьница.

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