Умерший в России рэпер-украинец после смерти писал в соцсетях: странности жуткого дела

Рэпер Энди Картрайт умер в России (фото: instagram.com/kkkartrait)

В России при странных обстоятельствах умер рэпер, известный по "высшей лиге" рэп-баттлов - Versus BMP

Энди Картрайт, которого 29 июля нашли мертвым и расчлененным по пяти пакетах в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, продолжал активность в своих социальных сетях. Кроме того, избавляться от тела его жене помогала теща музыканта.

На странность обратили внимание пользователи Instagram, которые заметили что Александр Юшко (настоящее имя звезды рэп-музыки) отвечал своим подписчикам три дня назад (если считать от сегодня 30 июля). Но и это не все: последний пост про новое тату также появился после смерти музыканта.

Энди Картрайт вел Instagram после смерти (скрин: instagram.com/kkkartrait)

30-летний Энди Картрайт умер 25 июля поэтому, вероятно, его страницу вела супруга Марина Кохал. Именно она расчленила тело мужа и упаковала в мусорные пакеты. Их нашли в квартире пары на Невском проспекте - часть в коридоре, часть в холодильнике.

Девушка говорит, что вернулась домой 25 июля и нашла его без сознания, а рядом - шприц. Тогда, чтобы не чернить память про мужа-музыканта и не выносить на суд общественности его наркозависимость, Марина решила расчленить его тело.

Этим девушка и занималась в последние четыре дня, попутно создавая публикации в Instagram мужа и игриво отвечая его подписчикам. Знакомым же решила сказать, что "Саша просто исчез". К счастью, их совместного 2,5-летнего ребенка в эти дни не было дома - он гостил у родственников.

29 июля Марина поняла, что от тела избавиться не так уж и просто. Тогда она позвонила своей знакомой юристу, что и вызвала полицию.

Марина Кохал (фото: Baza)

"Если версия жены умершего рэпера Энди Картрайта подтвердится, её могут отпустить за отсутствием состава преступления. Однако к ней пока есть вопросы. Во-первых, Марина продолжала вести соцсети мужа и общаться с фанатами - пост и комменты в инсте появились уже после его смерти. Во-вторых, знакомые Энди говорят, что наркотиками он не увлекался. Тем временем уголовное дело возбудили по статье "Убийство", - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Позже появились еще и дичайшие подробности смерти музыканта. Оказалось, что резать мужа Марине Кохал помогала ее мать - теща Александра.

"Как отмечают криминалисты, все конечности были отпилены практически идеально - можно сказать, работал профессионал. Но это не самое странное - внутренние органы трупа Марина зачем-то постирала в стиральной машинке, а части тела вывалила в соли. Кроме того, на одном из предплечий следователи нашли следы мужских рук, словно от захвата", - говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

Вся квартира была идеально вычищена, а с запахами девушка боролась с помощью благовоний. Шприц с наркотиком, который якобы и стал причиной передозировки, Марина зачем-то выкинула.

Александр Юшко родился в городе Нежин Черниговской области. В РФ он стал известен по участии в Versus Battle - российском интернет-шоу на YouTube в жанре рэп-баттлов. Там под псевдонимом Энди Картрайт он выступал в "высшей лиге" баттлов - Versus BMP, где принимают участие самые известные исполнители, а соревнования не судятся.

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