В Варшаве женщина жестоко избила украинку на улице: детали скандального инцидента

Реакция правоохранителей

Отмечается, что сам инцидент произошел в начале июня в Бемово, западном районе Варшавы, когда украинка Анна шла в детский садик за дочерью.

После нападения на нее женщины полиция занялась расследованием, но дело квалифицировала как ограбление - приняли заявление только о краже цепочки, не беря во внимание ксенофобскую составляющую, как основной мотив нападавшей.

Переквалификация дела

Представители Центра возмутились такой квалификацией и решили вмешаться в ситуацию - сами обратились к польским правоохранителям с заявлением, указывая именно на случай расизма.

"Наша организация приобщилась к делу, Анна устроила раскрытие, мы также подали сообщение о совершении преступления, мотивированного ненавистью на национальной почве, в областную прокуратуру Варшавы Жолибож", - говорится в публикации.

Как пишет tvn24.pl, в итоге к записи присоединили скан письма от окружной прокуратуры Варшавы, которая 5 июля решила начать расследование по этому делу.

В организации ЦМРиКП обращают внимание, что это означает, что напавшей на Анну теперь грозит дополнительное наказание до 5 лет лишения свободы за ксенофобское нападение.

Прокуратура Варшавы занялась делом о нападении на украинку по причине национальной нетерпимости и из ксенофобских побуждений (фото: facebook.com/osrodek.monitorowania)

Что именно произошло

1 июня возле дома на улице Силезских повстанцев, 85 неизвестная польскоязычная женщина внезапно накинулась на Анну, которая шла и разговаривала по мобильнику на украинском языке.

Женщина вела себя очень агрессивно, неоднократно била Анну по голове и кричала ей: "ты украинская проститутка, бл**а тряпка, на**й с Украиной, я работаю и плачу налоги, поэтому ты получаешь 500+" и так далее (тут речь идет о соцпрограмме в Польше по поддержке семей).

На слова украинки, что она тоже 6 лет работает и платит налоги в Польше, нападавшая не реагировала. Неадекватная дама продолжала избивать Анну, вырвала из рук телефон и выкинула на землю.

Тут мобильник зазвонил, и пострадавшая попыталась к нему подойти, но взбешенная женщина этому помешала и продолжила избиение. У Анны из уха пошла кровь.

"В этот момент агрессивная женщина также сорвала с шеи украинки золотую цепочку с крестиком. В результате полученных травм во время многочисленных ушибов по голове и телу, страдая от боли Анна начала звать на помощь и кричать, чтобы кто-то вызвал полицию", - пишут в ЦМРиКП.

Следы телесных повреждений (фото: facebook.com/osrodek.monitorowania)

Помощь очевидцев

Свидетель происшествия со своего балкона стал кричать, что снимает все происходящее на телефон, и спускается на помощь пострадавшей. Другой прохожий вызвал полицию.

Напавшая женщина после слов о полицейский бросилась наутек. Анна попыталась ее остановить и удержать до приезда правоохранителей, и та стала сыпать матерными ругательствами.

Свидетель ЧП тоже пробовал задержать нападавшую - брутальная дама расцарапала мужчину и таки скрылась.

Следы телесных повреждений (фото: facebook.com/osrodek.monitorowania)

Действия полицейских

Прибывшие полицейские опросили пострадавшую и обязали прийти в участок 2 июня написать заявление, а также записали данные свидетелей.

Украинка подробно рассказала о нападении, но, как говорилось выше, правоохранители тогда только приняли сообщение лишь о краже цепочки.

Только после вмешательства Центра и обращения в областную прокуратуру Варшавы в дело "включили" расизм.

"Имя напавшей на Анну женщины неизвестно. По сообщениям свидетелей, правонарушитель, вероятно, проживает в одном из кварталов вблизи места нападения, то есть вокруг улицы Силезских повстанцев, 85, в Варшаве", - говорится в публикации.

Анна со своей дочерью (фото: facebook.com/osrodek.monitorowania)