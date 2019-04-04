Была верующей: загадочное самоубийство учительницы всколыхнуло украинский город

В городе Залещики учительница Лилиана Пиковская прыгнула с моста в Днестр. Спасателям удалось найти ее тело возле Хотина (почти за 80 км от родного города женщины) лишь спустя месяц после трагедии, которая произошла 7 февраля.

Как пишет газета "Нова Тернопільська газета", Пиковская 37 лет проработала в Залещицькой специализированной школе І-ІІІ ст. им. О.С. Маковея. Последнее время жила одна - сын уехал в Польшу, а дочь живет с семьей в Киеве. Что побудило женщину пойти на такой отчаянный шаг, пока остается загадкой.

"За день до трагедии была на работе, общались, никто не замечал странного поведения, а тут вдруг такое... Да, Лилиана Ивановна была истощена физической болью (в последние годы у нее болели ноги, перенесла операцию), но мы не замечали у нее суицидальных наклонностей", - рассказал один из ее коллег.

Местные жители говорят, что в тот страшный момент по мосту проезжало авто, водитель увидел намерения учительницы, остановился, чтобы отговорить ее, но уже было поздно.

"Теряемся в догадках, что могло стать причиной печального случая. Лилиана Ивановна ни с кем не конфликтовала, была доброй, искренней. Да, у нее были мизерные пенсия и зарплата, но это не повод прощаться с жизнью, к тому же ей помогали дети. Скорее всего, это затяжная депрессия, возможно, чувствовала одиночество. Не всегда люди рассказывают даже ближним, что у них в душе. Лилиана Ивановна была верующей, ходила в церковь, поэтому ее похоронил священник, правда, в храм не заносили тело. Учителя отдали честь коллеге. Очевидно, у нее были проблемы с психическим здоровьем. Обидно, что мы не смогли предотвратить непоправимое", - рассказала учительница Тамара Миронюк.

Лилиана Ивановна, говорят ее коллеги, была спокойным, уравновешенным, вежливым, доброжелательным человеком, но в то же время немного замкнутым, видимо, через одиночество.

"За два дня до трагедии мы возвращались вместе с ней со школы, я провела ее, потому что у нее болела нога. Общались по дороге, ничто не предвещало беды... На похороны пришло очень много людей, выражали сочувствие. У нас есть такая традиция, что родные раздают всем, кто приходит прощаться, булки, то тогда даже всем не хватило. Скорбим", - поведала Миронюк.

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