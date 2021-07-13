Под Винницей беременная на BMW снесла двух женщин на обочине: детали трагедии

Авария произошла 12 июля около 17:40 возле села Аннополь Тульчинского района Винницкой области.

Сразу после ДТП иномарку отбросило на обочину, где в тот момент стояли три местные жительницы. 54-летняя и 64-летняя женщины погибли сразу, а 69-летнюю пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

За рулем BMW была 26-летняя беременная. Ее и 38-летнего водителя "Жигулей" доставили в тульчинскую больницу.

Фото с места трагедии можно посмотреть по ссылке.

Сейчас в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

За такое правонарушение предусмотрено наказание с максимальным сроком до 10 лет лишения свободы.

Сейчас следственно-оперативной группе предстоит выяснить, кто виноват в трагедии, из-за которой погибли люди.