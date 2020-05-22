Всплыли новые подробности о массовом убийстве под Житомиром: полиция показала видео

На месте резонансного массового убийства под Житомиром в селе Новоселицы Попельнянского района правоохранители обнаружили и изъяли 5 единиц оружия, в том числе и охотничье ружье, из которого арендатор пруда расстрелял 7 человек.

Было установлено, что все оружие зарегистрировано и принадлежит участникам трагического события. Об этом передали 22 мая в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Задержанный стрелок является местным жителем, который арендовал частный зарыбленный пруд. Сейчас мужчина дает показания, своей вины он не отрицает.

В полиции раскрыли новые подробности жуткого ЧП и опубликовали видеоматериалы с осмотра места происшествия.

Видео: В полиции рассказали новые подробности о массовом убийстве под Житомиром

Предварительно установлено, что все восемь мужчин приехали к пруду на отдых в ночь с 20 на 21 мая. С арендатором они были знакомы раньше и поддерживали приятельские отношения.

Конфликт возник после употребления алкоголя между тремя мужчинами: арендатором и двумя отдыхающими. В ходе споров подозреваемый их застрелил, а затем пошел к другому домику, где находились еще шесть гостей. Мужчина открыл по ним огонь и убил 5 человек, а одному участнику удалось убежать в деревню, откуда он и сообщил о происшествии полицейским.

Были установлены личности погибших: это - добровольцы, участники АТО на Донбассе, жители Киева в возрасте от 29-ти до 50-ти лет. Среди погибших - трое военнослужащих Нацгвардии, которые прибыли сюда на выходные после возвращения из зоны проведения ООС.

Точный мотив убийства до сих пор не ясен. Была назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, опрошены очевидцев происшествия, проводятся другие следственные мероприятия. Продолжается дальнейшее выяснение всех обстоятельств.

В то же время местные жители и соседи стрелка рассказают журналистам о самом подозреваемом неохотно.

"О хорошем человеке можно много чего рассказать, а о таком человеке мы будем молчать", - сказала одна из местных жительниц. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Правоохранитель на месте ЧП так прокомментировал происшествие: "Это похоже на бытовой конфликт, который возник из-за того, что пили водку и запивали пивом".

Он добавил, что покойные - люди, которые между собой дружили и знали друг друга более 10 лет.

Видео: Убийство под Житомиром - местные жители рассказали про стрелка

Ранее мы писали о том, что стали известны имена жертв стрелка. Ими оказались бойцы Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого - Владислав Мамаченко и Андрей Москалец (позывные "Малек" и "Бородатый"), Виталий Вульчин, бойцы с позывными "Финн" и "Скандер" (он же "Украинский татарин"). Застрелен также киевский волонтер Роман Ханенко ("Гец") и работник киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.

Также в Офисе генерального прокурора заявили, что взяли под личный контроль состояние досудебного расследования этого шокирующего дела о массовом убийстве и процессуального руководства в уголовном производстве.