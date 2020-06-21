Взрыв многоэтажки в Киеве: жители дома назвали виновников трагедии

Взрыв дома в Киеве (фото: dsns.gov.ua)

Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Киеве рассказали про свои версии ЧП

Жители многоквартирного дома на Позняках, где утром 21 июня прогремел взрыв, рассказали свои версии произошедшего и назвали вероятных виновников трагедии.

Так по словам женщины, живущей на 9 этаже дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, рассказала, что недавно к ним приходили газовики, которые снимали на поверку приборы учета бытового газа.

Женщина ничего не утверждает, но подозревает, что газовщики после проверки могли не поставить соответствующие заглушки, передают Vesti.

Рассказ жильцов дома про взрыв на Позняках (видео: YouTube/Гарячі новини)

Отметим, что некоторые очевидцы говорят, что взрыв не был похож на взрыв газа и подозревают, что источник мог быть другим.

Еще одни жильцы рассказали, что запах газа появился в доме еще во вторник вечером. В среду утром люди вызвали аварийную службу, но взрыв произошел только в воскресенье.

Жильцы дома на Позняках говорят, что несколько дней в подъезде пахло газом (видео: YouTube/Гарячі новини)

Напомним, что утром, 21 июня, прогремел мощный взрыв в многоэтажке на Позняках. В 10:47 спасатели обнаружили первого погибшего, в 12:00 стало известно об еще одном найденном теле, сообщает ДСНС. Еще троих людей достали живыми из-под завалов. Пострадали квартиры на пяти этажах - от четвертого и выше.

Глава МВД Украины Арсен Аваков прибыл на место взрыва и заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве: газ или взрывное устройство.

А Виталий Кличко заявил, что дом планируют разбирать. Пострадавшие пока будут жить в интернате на Харьковском шоссе, где их обеспечат питанием.

Личные вещи можно будет забрать после анализа взрывотехников по ситуации в доме.

Взрыв повредил бетонную стену в торце дома. Спасатели говорят, что сохраняется опасность обвала.

Ранее мы писали, что взрыв дома в Киеве показали с высоты птичьего полета и масштабы поражают.

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Автор: Светлана Мащенко