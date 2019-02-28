Взрыв в Киеве: авто принадлежало Турчинову (обновлено)

ЧП в Киеве - авто Турчинова взорвалось на Оболони (фото: РБК-Украина)

В результате ЧП со взрывом водитель получил ссадины лица

Автомобиль, который взорвался сегодня, 28 февраля, в Киеве на Оболони, был в пользовании секретаря СНБО Александра Турчинова, сообщает Информатор со сылкой на собственный источник в окружении политика.

Сообщается, что именно на Audi с номерами KA7777AH длительное время передвигался Турчинов.

К слову, ранее оказалось, что на номер этого автомобиля было уже 17 регистраций.

"Те, кто видели его на эфирах или встречах, знают, что это машина Александра Валентиновича (Турчинова - Ред.). Сейчас он передвигается на Toyota Land Cruiser 200, но в любом случае эта Audi связана с ним ", - сообщил источник.

ЧП в Киеве - авто Турчинова взорвалось на Оболони (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, взрыв прогремел около 11:30 во дворе перед многоэтажками по ул. Героев Сталинграда. В результате взрыва пострадал владелец Audi - мужчина в возрасте около 60 лет получил ссадины лица, однако от госпитализации отказался.

Взрывная волна также повредила Mercedes, стоявший рядом. На месте происшествия работали следователи и взрывотехники.

Обновление: на персональном сайте Турчинова появилась информация, что автомобиль, которым он пользуется, не взрывался.

"Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется не взрывался. Враги могут не радоваться", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.

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