Взяли в заложники: журналиста заперли в подпольном казино в центре Киева

В подпольном казино в Киеве заперли журналиста (коллаж РБК-Украина)

Подпольное казино открылось рядом с Главным управлением полиции Киева

В подпольном казино, находящемся прямо в центре Киева, заперли журналиста, который приехал туда, чтобы провести фото и видеосъемку, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

По словам "заложника", он получил сообщение об открытии нового зала и приглашение поиграть в азартные игры. Когда журналист пришел в заведение, находящееся по адресу улица Костельная, 4, мужчину закрыли внутри зала и сказали, что потеряли ключ.

Кстати, новое заведение, незаконно наживающееся на зависимости от азартных игр, находится с тыльной стороны Дома профсоюзов всего в 700 метрах от Главного управления полиции Киева.

Когда журналист начал фиксировать на камеру незаконную деятельность, чтобы передать эти материалы в редакцию и полицию, его начали запугивать, угрожать, а затем закрыли в помещении.

К счастью, журналисту удалось вызвонить сотрудников полиции, которые приехали, изъяли технику и опечатали заведение.

Все происходящее журналист снял на видео.

К слову, недавно в Киеве избили журналистку за то, что она была одета в дорогую шубу.

Также мы сообщали, что под Киевом депутаты избили журналиста программы "Схемы".