ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Взяли в заложники: журналиста заперли в подпольном казино в центре Киева

STYLERПроисшествия    20.03.2019 - 14:17
Взяли в заложники: журналиста заперли в подпольном казино в центре Киева
В подпольном казино в Киеве заперли журналиста (коллаж РБК-Украина)

Подпольное казино открылось рядом с Главным управлением полиции Киева

В подпольном казино, находящемся прямо в центре Киева, заперли журналиста, который приехал туда, чтобы провести фото и видеосъемку, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

По словам "заложника", он получил сообщение об открытии нового зала и приглашение поиграть в азартные игры. Когда журналист пришел в заведение, находящееся по адресу улица Костельная, 4, мужчину закрыли внутри зала и сказали, что потеряли ключ.

Кстати, новое заведение, незаконно наживающееся на зависимости от азартных игр, находится с тыльной стороны Дома профсоюзов всего в 700 метрах от Главного управления полиции Киева.

Когда журналист начал фиксировать на камеру незаконную деятельность, чтобы передать эти материалы в редакцию и полицию, его начали запугивать, угрожать, а затем закрыли в помещении.

К счастью, журналисту удалось вызвонить сотрудников полиции, которые приехали, изъяли технику и опечатали заведение.

Все происходящее журналист снял на видео.

К слову, недавно в Киеве избили журналистку за то, что она была одета в дорогую шубу.

Также мы сообщали, что под Киевом депутаты избили журналиста программы "Схемы".

Дело рук кандидата в президенты: Гордону "подарили" отрезанную голову (фото) Основатель газеты "Сегодня" найден мертвым: все детали
Новости Украины журналистыказино
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь