"Я тебе туди не посилав": на Прикарпатті маршрутчик відмовив у проїзді військовому

Через що спалахнув скандал

За словами чоловіка, водій маршрутки відмовив йому у проїзді "через те, що не встиг взяти білет".

"Я не взяв квиток, тому що не продавали вже на цей маршрут", - говорить чоловік.

АТОвець взяв квиток на іншу маршрутку, на ній догнав той транспорт, де був водій, що йому відмовив. Зайшов в ту маршрутку.

"Чому ви так ставитесь до АТОвців і ЗСУшників? Хіба важко було взяти з собою? У вас купа місць вільних і за проїзд я оплатив би. Просто без квитка", - запитав він.

"Я тебе туди не посилав! Чого пред'являєш?" - відповів запитанням водій.

Ця фраза військового дуже зачепила. АТОвець і водій почали сваритись.

Та найбільше військового вразило те, що люди почали вступатись за водія.

"Не вина водія, що в автостанції такі правила. А от поведінка військового

жахлива. Що це за матюки, обзивання, погрози? Тепер, якщо військовий, то можна

ось такі розборки влаштовувати? Лише за те, що водій діяв згідно

правилам? Так себе поводять лиш нахаби" , - сказала жінка, що стала свідком інциденту.

Також вона додала, що "знає вже не одного такого воїна", який не воював та "вимагав, щоб йому ноги цілували і кричав, що йому всі винні".

"Низький уклін захисникам, завдяки їм ми проживаємо кожен

день. Та справжній захисник ніколи не буде вимагати до себе особливого

ставлення. Ви, пробачте, мужчина! Але то моя думка", - зазначила жінка.

Реакція мережі

Люди в коментарях одностайно засудили водія та підтримали військового.