На Закарпатье девушку избили в отделении полиции: детали ЧП и видео

Девушку избили в отделении полиции на Закарпатье (коллаж: РБК-Украина)

На Закарпатье девушка пострадала от рук полицейской за то, что потревожили ее сон

На Закарпатье молодую девушку избили прямо в отделении полиции. Причем физические повреждения ей нанесла женщина-полицейская. Об этом рассказала сама пострадавшая, разместив видео в социальных сетях.

Инцидент произошел в Межгорском отделении полиции в ночь с 13 июня на 14 июня.

Девушка по имени Валерия рассказала, что она с подругами отдыхала в пгт. Межгорье на аллее. К ним подошли молодые люди, начали оскорблять девушек, вели себя агрессивно, использовали нецензурную лексику.

После чего девушки вызвали полицию, Валерию и одного из парней отвезли в участок для разбирательств. Там, по словам девушки, женщина-полицейская издевалась над ней, в то время как ее коллеги-мужчины просто наблюдали и ухмылялись.

"Она начала на меня наезжать, начала обзывать сиротой. "Я должна из-за тебя вставать, не высыпаться"... Она вскочила на меня, поцарапала меня, ударила по лицу, толкнула в стену, начала меня бить. Я держала ее руки, чтобы она меня не била. Но она начала меня пинать в живот", - рассказала Валерия и добавила, что после инцидента ей пришлось колоть успокоительные, так как у нее есть проблемы со здоровьем.

На Закарпатье в отделении полиции избили девушку (видео: Народний контроль Закарпаття/YouTube)

Валерия говорит, что снова обратилась в полицию, где с нее "сняли" побои. В Главном управлении полиции Закарпатской области сообщили, что начали служебное расследование по инциденту.

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Автор: Светлана Мащенко