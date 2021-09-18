На Закарпатье трое подростков насиловали 14-летнюю девочку и снимали все на видео: какое наказание их ждет

ЧП произошло в конце августа в поселке городского типа Воловец Мукачевского района.

Малолетние насильники измывались над несчастной - жительницей этого же населенного пункта - в подвальном помещении дома одного из фигурантов. Процесс они фиксировали на камеру мобильного телефона.

Пострадавшая не сразу раскрыла семье о том, что с ней случилось, но как только ее близкие узнали о надругательстве, сразу написали заявление в полицию.

"Сейчас в производстве назначен ряд экспертиз для установления всех объективных обстоятельств. Пострадавшей оказывается необходимая помощь", - рассказали в прокуратуре.

По данным местной прессы, двум подозреваемым по 15 лет, а третьему - 14.

По факту группового изнасилования девочки было начато уголовное производство (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Подросткам, которых уже взяли под стражу, грозит до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование по делу ведут следственные отделения полиции №2 Мукачевского райуправления.