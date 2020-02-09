Под Запорожьем в ставке утонули трое детей: детали жуткой трагедии

Под Запорожьем утонули в пруду трое пятилетних детей - малыши отправились гулять к замерзжешу водоему недалеко от дома, но лед не выдержал. Трагедия произошла вечером 8 февраля в селе Долинское.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции области, про ЧП им сообщили медики, которые приехали на вызов родителей детей.

Отмечается, что в результате жуткого происшествия погибли два мальчика-близнеца и девочка. Все 2014 года рождения.

Когда дети долгое время не возвращались с прогулки, родители принялись за поиски. Оказалось, что малыши провалились под лед в ставке.

По словам директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константина Малашенко, детей из воды достали уже холодными.

"Три бригады. Час реанимации. Разочарование. Представляю, как это...когда стараешься... когда уже поздно", - цитирует его местное издание 061.ua.

В Госслужбу по чрезвычайным ситуациям информация про ЧП поступила около половины девятого вечера.

На месте происшествия работало руководство отделения полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции.

Все детали и обстоятельства страшной трагедии сейчас устанавливаются.

Полицейские Запорожской области в очередной раз обращаются к родителям с просьбой уделить максимальное внимание своим детям, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - не медлить и сразу обращаться в полицию.