Заставлял отчитываться: новые детали об убийце невесты в Запорожье

В Запорожье 13 июля похоронили Анастасию Ковалеву, девушку, которую облил бензином и поджег собственный жених. Для того, чтобы провести в последний путь жительницу Запорожья, в Свято-Покровском соборе собрались все те, кто знал Настю. Друзья рассказали новые подробности и возможные мотивы убийства девушки. Об этом пишет "Сегодня".

Виталий Чайковский, который облил бензином и поджег свою будущую супругу, 22-летнюю Анастасию Ковалеву, постоянно ревновал девушку. Более того, от нее он требовал постоянных фотоотчетов о ее местонахождении. При этом девушка "никогда не выставляла на всеобщее обозрение то, что она где-то несчастлива".

"Настя стала мало с кем общаться, когда начала с ним отношения. Он был патологическим ревнивцем. Об этом она сама говорила. Он требовал от нее фотоотчеты с маникюров и из других мест, проверял телефон. Настя его любила и никогда не давала поводов ревновать", — рассказала одна из близких подруг.

Знакомые Анастасии поделились, что ее смерть — большая потеря для многих, кому она когда-либо помогала. Кроме того, по словам близких, Анастасия занималась волонтерством.

"Настя была хорошей девочкой и настоящим патриотом. Во время Майдана мы вместе посещали митинги. Позже она помогала деньгами и всем необходимым нашим бойцам, которые воевали на Донбассе. Настя помогала всегда и всем. Таких добрых и светлых людей я не встречала", — рассказала подруга.

Парень сжег невесту в Запорожье – новые детали смерти Анастасии Ковалевой (фото: segodnya.ua)

На похоронах гроб девушки завалили цветами. После смерти Насти в запорожской прокуратуре дело в отношении возлюбленного девушки переквалифицировали на "умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью".

Как мы ранее писали, по словам врачей, у Анастасии Ковалевой остановилось сердце после двух операций по пересадке кожи. Медики пытались спасти жизнь девушке и для этого снимали с нее обгоревшую кожу и делали пересадку временной кожи – свиной.

Также мы сообщали, что на суде молодой человек объяснил, что поджег свою невесту, так как хотел "укрепить отношения". Свою вину он так и не признал. Друзья пары рассказали, что Виталий сильно ревновал Настю, но тем не менее они собирались пожениться.