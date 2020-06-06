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Под Житомиром избили "Слугу народа" до потери сознания: что известно

STYLERПроисшествия    06.06.2020 - 22:30
Под Житомиром избили "Слугу народа" до потери сознания: что известно
Под Житомиром избили нардепа (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Нардеп Юрий Заславский получил травмы в результате драки

Народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Заславского избили во время драки, после чего политик потерял сознание. Инцидент произошел на автозаправке под Житомиром, и сейчас полиция открыла уголовное производство.

Пострадавший нардеп получил травмы - ссадины и царапины лица. Об этом сообщает Житомир.info.

Отмечается, что сам инцидент случился поздно вечером 5 июня на автозаправке ОККО возле села Заричаны Житомирского района.

"Произошла драка между двумя мужчинами, во время которой один из ее участников потерял сознание и упал на землю", - говорится в материале.

После этого вызвали полицию. На месте работала следственно-оперативная группа Житомирского райотдела.

Заславский от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

Правоохранители подтвердили журналистам издания факт происшествия и добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства этого инцидента.

Юрий Заславский родился в 1982 году. Он проживает в Хмельницком. Является членом депутатской фракции "Слуги народа". Также он член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, а еще - член группы по межпарламентским связям с рядом государств.

Как указывается на сайте Рады, Заславский на момент избрания являлся директором ООО "Макрус ЛТД".

Под Житомиром избили &quot;Слугу народа&quot; до потери сознания: что известно

Нардеп Юрий Заславский (Фото: facebook.com)

Ранее мы писали о том, что в мае в Киеве ограбили народного депутата от фракции "Слуга народа" Ольгу Савченко.

Добавим, что недавно киевский депутат жестко избил жену до синяков, но свою вину он отрицает.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины ЖитомирнардепизбиениеСлуга народа
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