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Звезда советского кино попала в реанимацию: что известно

STYLERПроисшествия    25.02.2019 - 10:28
Звезда советского кино попала в реанимацию: что известно
Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инфарктом (фото: instagram.com)

В последнее время актриса часто жаловалась на самочувствие из-за стресса

В воскресенье, 24 февраля, в Москве экстренно госпитализировали известную народную артистку РФ, звезду советского кино, 80-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину, известную своими скандальными браками и плохими отношениями с дочерьми, сообщают росСМИ.

Известно, что в воскресенье вечером она почувствовала острую боль в груди и общее недомогание. Актрисе диагностировали острый инфаркт - она находится в реанимации.

Федосеева-Шукшина известна своими скандальными браками, а также плохими отношениями с тремя дочерьми, старшую из которых, Анастасию, актриса оставила с первым супругом в Киеве ради карьеры в Москве.

Звезда советского кино попала в реанимацию: что известно

Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инфарктом (Алибасов и Федосеева-Шукшина, фото: instagram.com)

Вторая дочь - Мария Шукшина не приняла в семью пятого мужа матери - скандального продюсера Бари Алибасова. С младшей дочерью Ольгой у актрисы возник конфликт из-за квартиры в центре Москвы.

Ранее мы сообщали, что в субботу, 23 февраля, в Житомире погиб офицер Вооруженных Сил Украины из Николаева в звании майора.

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