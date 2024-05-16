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Євген Стасіневич дасть публічне інтервʼю у рамках виставки "Голоси" музею "Голоси мирних"

Фото: Євген Стасіневич дасть публічне інтервʼю у рамках виставки "Голоси" (akhmetovfoundation.org)
Автор: Олександр Мороз

У мультимедійному просторі музею "Годоси мирних" Фонду Ріната Ахметова пройде публічне інтерв’ю з Євгенієм Стасіневичем — літературним критиком, літературознавцем, популярним лектором, теле- та радіоведучим. Захід відбудеться у рамках виставки "Голоси".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Модеруватиме бесіду Анастасія Платонова, культурна критикиня та кураторка. 

  • Коли: четвер, 23 травня, 17:30
  • Де: Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7.
  • Вхід вільний за підтвердженою реєстрацією у Музеї "Голоси Мирних":  https://forms.gle/N2EMMYx98NwtUqYN9

Говоритимемо про таке: 

  • як література реагує на досвіди поточної війни, рефлексує та осмислює їх;
  • нові тексти, теми, наративи, створені за час повномасштабної війни;
  • як культура (зокрема, література) може бути інструментом меморіалізації та полем для розмови про важливі речі, виклики та переусвідомлення;
  • суспільні трансформації, помітні через поле культури.

Євгеній Стасіневич також є куратором мистецьких проєктів (Ukraine WOW, "Леся Українка: 150 імен", "Земля: неймовірна Україна", "Світ Сковороди", "Власні назви", "Зірка сходить"), одним із авторів подкасту "Запах слова", автором книги "Ціна питання" та старшим науковим співробітником Харківського ЛітМузею.

Публічні інтерв’ю відкривають цикл культурологічних подій Музею "Голоси Мирних", спрямованих на збереження пам’яті про війну. Слідкуйте за анонсами заходів у соцмережах Фонду Ріната Ахметова та на сайті Музею civilvoicesmuseum.org/

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