Євген Стасіневич дасть публічне інтервʼю у рамках виставки "Голоси" музею "Голоси мирних"

У мультимедійному просторі музею "Годоси мирних" Фонду Ріната Ахметова пройде публічне інтерв’ю з Євгенієм Стасіневичем — літературним критиком, літературознавцем, популярним лектором, теле- та радіоведучим. Захід відбудеться у рамках виставки "Голоси".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
Модеруватиме бесіду Анастасія Платонова, культурна критикиня та кураторка.
Говоритимемо про таке:
Євгеній Стасіневич також є куратором мистецьких проєктів (Ukraine WOW, "Леся Українка: 150 імен", "Земля: неймовірна Україна", "Світ Сковороди", "Власні назви", "Зірка сходить"), одним із авторів подкасту "Запах слова", автором книги "Ціна питання" та старшим науковим співробітником Харківського ЛітМузею.
Публічні інтерв’ю відкривають цикл культурологічних подій Музею "Голоси Мирних", спрямованих на збереження пам’яті про війну. Слідкуйте за анонсами заходів у соцмережах Фонду Ріната Ахметова та на сайті Музею civilvoicesmuseum.org/