Евгений Стасиневич даст публичное интервью в рамках выставки "Голоса" музею "Голоса мирных"

В мультимедийном пространстве музея "Годосы мирных" Фонда Рината Ахметова пройдет публичное интервью с Евгением Стасиневичем - литературным критиком, литературоведом, популярным лектором, теле- и радиоведущим. Мероприятие состоится в рамках выставки "Голоса".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.
Модерировать беседу Анастасия Платонова, культурный критик и куратор.
Будем говорить о таком:
Евгений Стасиневич также является куратором художественных проектов (Ukraine WOW, "Леся Украинка: 150 имен", "Земля: невероятная Украина", "Мир Сковороды", "Собственные названия", "Звезда сходит"), одним из авторов подкаста "Запах слова" , автором книги "Цена вопроса" и старшим научным сотрудником Харьковского ЛитМузея.
Публичные интервью открывают цикл культурологических событий Музея "Голоса Мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея civilvoicesmuseum.org/