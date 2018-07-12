"Девяностые все еще живут у нас в крови": режиссер Сергей Шляхтюк о том, есть ли шанс для развития украинского кино

Фото: Режиссер Сергей Шляхтюк (предоставлено автором)

Режиссер Сергей Шляхтюк рассказал, почему украинцы привыкли к телешоу и сериалам низкого качества, а кино все еще не считают бизнесом

В Украине полным ходом идет подготовка к съемкам фильма "Понад усе". Молодая съемочная группа хочет сделать фильм таким, который принесет прибыль и даже сломает стереотипы об украинском кинематографе в целом: ребята хотят показать, что кино может быть качественным, и фильм в нашей стране может восприниматься как прибыльный бизнес. Сейчас продолжается кастинг актеров.

Насколько трудно снять в Украине качественный фильм, который может собрать в кино полные залы? Чем отличается съемочный процесс в нашей стране от того, как это происходит за рубежом? Почему украинцы привыкли к телешоу и сериалам низкого качества, а кино все еще не считают бизнесом? На эти и многие другие вопросы в интервью для Styler отвечает режиссер фильма "Понад усе" Сергей Шляхтюк.

“Должен пройти этап становления жанрового кино, тогда людям захочется большего”

Борьба с коррупцией, остросюжетные разборки, драма и немного романтики – режиссер Сергей Шляхтюк хочет снять фильм о событиях, которые происходят в Украине в 2025 году. По словам Шляхтюка, это будет фильм о настоящей жизни.

"Почему 2025 год? Это задумано для того, чтобы полностью отойти от Советского Союза. Я хочу, чтобы в кадре был старый и новый современный Киев: с архитектурой, которая не имеет никакого отношения к СССР. Я хочу задавать людям стандарты европейского качества. Никакого советского союза, никаких панелек, никаких кухонь по 6 квадратных метров", - объясняет свое видение режиссер.

Видео: Трейлер будущего фильма “Понад усе” (Youtube-канал Сергей Шляхтюк)

Он хочет выбрать для съемок фильма две основные локации - Киев и Львов.

"К сожалению, в Киеве для съемок сейчас очень сложно найти хоть небольшой уголок, где не было бы уличной рекламы. Сложно найти место, где можно снять хорошую картинку. Съемки во Львове – это выход. Исторический центр города – очень целостный, и снимать там будет очень удобно. Львов для картинки значительно лучше, если надо снять картинку к соответствующей эпохе или просто показать общность архитектуры. Тем более, что Львов – это и есть настоящая Украина", - говорит Сергей Шляхтюк.

Когда он искал продюсера фильма, в ходе переговоров кое-кто предлагал ему объединить в кинокартине нуар с боевиком. Но такой микс жанров в одном кино, по мнению Шляхтюка, – не очень хорошая идея.

Нуар, альтернативная реальность, пост-апокалипсис, если мы снимаем фильм именно об Украине, нашего зрителя не зацепят. Такие фильмы можно снимать, когда люди привыкли к хорошему жанровому кино. Должен пройти определенный этап становления жанрового кино, тогда людям захочется большего, нуар можно будет снимать. И сейчас нам не хватает обычного доброго "велосипеда". И когда людям уже надоест этот велосипед, можно постепенно добавлять к нему колеса – три, пять", - добавляет он.

Об авторском стиле и разнице между съемками рекламы и клипа

Сергей Шляхтюк также рассказал о своем опыте съемки клипов и рекламы.

"Заказчики, бывает, говорят: "Хочу клип, придумайте что-нибудь". Я сам часто придумываю темы – кому-то подходит что-то социальное, кому-то - романтика. Бывает, я просто включаю трек, к которому нужно снять клип, могу час его слушать на повторе. Отключаю мозг и пытаюсь понять, что чувствую. Когда сам начинаю улыбаться или грустить, тогда быстро записываю мысль и пытаюсь развить эту историю. Это может быть буквально одна сценка. Тогда ты ее развиваешь, культивируешь. Часто бывает, что заказчики берут именно первые два сценария клипа, а не те, что придумываются потом. Лично я люблю клипы с сюжетами. Как-то мне трудно снимать арт-хаус, что-то образное. У меня уже выработался свой стиль, мне ближе сюжетные клипы, истории", - говорит он.

Фото: “К сожалению, в Киеве для съемок сейчас очень сложно найти хоть небольшой уголок, где не было бы уличной рекламы” - режиссер Сергей Шляхтюк (предоставлено автором)

Если перед работой над клипом большинство договоренностей с клиентом и съемочной группой проходят в основном на словах, то при съемке коммерческой рекламы часто подписывают большую кипу документов, где прописаны все детали. Это помогает обезопасить обе стороны от непредвиденных моментов.

"Если снимаем рекламу чайников, то подписываем документ, что можно брать только эти пятнадцять чайников, а не других. Если в ходе съемки заказчик хочет чайник, который не входит в утвержденный подписями список, то оплачивает расходы дополнительно. Это дополнительные средства и дополнительное время. Почему такого в основном нет при съемке клипа? Клип – это 5-15 тысяч долларов, а реклама может стоить 200 тысяч. При съемке рекламы заказчик все контролирует более четко", - рассказывает Сергей Шляхтюк.

“Наше телевидение считает, что зритель – идиот. На самом же деле даже малообразованный зритель все видит и все понимает”

Нормальная практика до и во время съемок полнометражного фильма или сериала – консультация съемочной группы с профессиональным психологом. Специалист консультирует по сценария, по подбору актеров.

"Психологи-бихевиористы четко понимают язык тела. Любой зритель, который совсем не разбирается в бихевиористике, язык тела считывает на подсознательном уровне. Хорошо продуманное с помощью психолога поведение помогает актерам на площадке вести себя согласно психотипу героя, которого они играют. Чтобы в кадре он не выкинул что-то такое, что описанному психотипу не свойственно. Потому что тогда зритель быстро поймет, что его обманывают", - говорит Сергей.

По его словам, на телевидении это правило часто игнорируют, снимая сериалы с минимумом усилий и часто выдают примитивную картинку.

"Наше телевидение считает, что зритель – идиот. На самом же деле даже малообразованный зритель все видит и все понимает! Потому что камера полностью раскрывает, когда ты врешь. Все видно по глазам, по мимике. Но такие фильмы и дальше смотрят, потому что зрители это прощают. Тут дело в менталитете. Из-за влияния Советского Союза украинцы, белорусы, россияне привыкли к такому отношению. Люди все "хавают", на все соглашаются", - обращает внимание Сергей Шляхтюк.

К сожалению, украинцы привыкли к тому телепродукта, который имеет низкое качество, добавляет он. По словам режиссера, частая практика в Украине – снять кино подешевле, отдать в кинотеатры, а потом о нем забыть.

Фото: Камера полностью раскрывает, когда ты врешь. Все видно по глазам, по мимике” - режиссер Сергей Шляхтюк (предоставлено автором)

"Часто говорят, что у нас плохие актеры, плохие продюсеры и режиссеры. Говорят, что украинское кино "стоит на коленях", и лучший способ его возродить – это показывать только что-то патриотическое, чтобы в кадре развивались желто-голубые ленты. Но люди хотят прийти в кино, чтобы увидеть классную историю. Увидеть классного мужчину, классную женщину, которые целуются и решают свои проблемы. Общеизвестно, что наш арт-хаус берет первые места на конкурсах в Европе. Это, конечно, хорошо, но жанровое кино у нас не развивается", - замечает Шляхтюк.

"Людей заинтересовывают еще на этапе съемки фильма"

Режиссер вспоминает: часто украинские инвесторы не видят в полнометражном фильме большого проекта, не видят в нем бизнеса.

"Но хорошее и качественно снятое кино - это не просто фильм. И инвестор получает не просто золотую птичку в золотой клетке. Она еще может нести золотые яйца", - говорит он.

Чем больше к кино в Украине будет подхода как к бизнесу, тем лучше оно будет развиваться, считает Шляхтюк:

"Фильм недостаточно просто снять и отдать в кинотеатры. Во-первых, вокруг фильма надо создать ажиотаж, объяснить людям, почему на это кино надо идти. Даже к полнометражному фильму можно относиться как к сериалу. Не в смысле продолжения, а в смысле интерактивности и привлечения аудитории, которая может почувствовать себя участником событий. Вы сможете следить за героями, вместе с нами быть на съемках. Это интертейнмент в полном объеме. Именно так делают и с Marvel".

Например, в Инстаграме Райана Рейнольдса, который играет Дедпула, постоянно идет активность, связанная с фильмом, которая подогревает интерес фанов.

"Скажем, начиная еще с первой части фильма уже идет реклама второй. Дедпул приходит к фанам, они с Хью Джекманом один из одного везде прикалываются, именно как в фильме Дедпул шутит над Росомахой. Людей заинтересовывают еще на этапе съемки кино. Они хотят быть причастными к этим персонажам", - добавляет режиссер.



Фото: “В украинском кинобизнесе пока царят девяностые” - режиссер Сергей Шляхтюк (предоставлено автором)

В его планах - создать небольшой "вселенная", где в каждом фильме были бы отсылки к следующему фильму. Например, в кадре за спиной главного героя в его комнате можно было бы заметить постер к следующей части фильма.

"Это то, как создают "вселенную" Marvel. Хочется создать такую вселенную, но не супергероев, а просто прикольных людей, за которыми круто наблюдать. И фаны, которые уже потом с'явятся, будут это замечать и пересматривать прошлые фильмы. Поэтому это будет уже не просто поход на один фильм, и все", - добавляет он.

Впрочем, хороший пример привлечения аудитории и сохранение интереса к кино продукта есть и в Украине, говорит режиссер. Таким примером может быть сериал "Школа", который сделал звезд из ранее неизвестных молодых актеров. Сейчас они ездят по Украине, собирают толпы поклонников и общаются с фанами в соцсетях, понемногу анонсируя второй сезон сериала.

“Warner Brothers выбрали для съемок не Украину, а Болгарию"

Несмотря на то, что ситуация с украинским кинопроизводством пока далека от идеала, Сергей Шляхтюк надеется, что ситуация в ближайшие годы улучшится, потому что кино у нас снимают все лучше и лучше.

"Когда у людей прибавится чести, они смогут выбирать, что смотреть. Но уже сейчас мы даем возможность создать для этого новую почву. Но, в то же время, в украинском кинобизнесе пока царят девяностые. Еще в начале 2000-х, как мне рассказывали, в Украину хотели зайти Warner Brothers и использовать наши локации для съемок своих фильмов. Тогда еще не было Госкино, и некая частная компания из Украины посчитала, сколько могли бы стоить американцам съемки у нас. Оказалось, цены они поставили чуть ли не выше, чем в Нью-Йорке. Доходило даже до абсурда, когда за аренду лопаты вписали цену чуть ли не сто долларов на день! Тогда в Warner Brothers выбрали для съемок не Украину, а Болгарию. Девяностые еще живут у нас в крови. В Украине кинобизнес - это пока паразитирующий вид бизнеса. Преобоадает подход, когда здесь и сейчас надо получить все. Про долгосрочную перспективу мало кто думает".

Фото: “Кинобизнес в Украине - это пока паразитирующий вид бизнеса. Преобладает подход, когда здесь и сейчас надо получить все. Про долгосрочную перспективу мало кто думает” - режиссер Сергей Шляхтюк (предоставлено автором)

Сергей Шляхтюк – сторонник мнения, что зрителю в Украине необходимо давать новых героев, новые образы, но одновременно, чтобы они были близки человеку.

"Надо, чтобы это были не алкоголики, не толстые торгаши. Ведь у нас в стране не только такие люди живут! В сериалах, кстати, понемногу появляются предприниматели, прогрессивные ребята. Хочу сделать все на порядок выше и лучше, чтобы до этого тянулись", - добавляет режиссер.

Он напоминает, что в Украине все-таки есть талантливые и успешные режиссеры. Часто их семьи также связаны с этой профессией, и тогда они друг друга очень поддерживают и вдохновляют, вместе справляются с трудностями.

"Любомир Левицкий - известный и хороший режиссер. Его жена – талантливый продюсер. Ахтем Сеитаблаєв – также известный режиссер, и его жена – талантливый продюсер. У этих людей есть имя, потому что они знают, как делать свою работу качественно. Имею за честь, что работал и дружу с Любомиром. Кстати, своим фильмом "Тени незабытых предков" Левицкий лично мне показал, что в Украине можно и нужно снимать крутое кино, что хорошие идеи могут воплощаться и находить свою аудиторию. Любомир для меня является и хорошим другом, и личным примером в профессии режиссера", - говорит Сергей Шляхтюк.

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