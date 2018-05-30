Фанат Marvel считает, что Соколиного Глаза должен был сыграть глухой актер

В комиксах Соколиный Глаз является глухим

Модель и борец за права глухих Найл ДиМарко заявил, что роль Соколиного Глаза в фильмах киновселенной Marvel было бы справедливей отдать глухому актеру. Об этом сообщает Comicbook.

ДиМарко отметил, что Клинт Бартон является глухим в комиксах, а в фильмах об этом ничего не говорится. "Инвалидность тоже часть разнообразия. Соколиный Глаз на самом деле глухой, но MCU сделала его слышащим", - сказал он.

По мнению активиста, глухой актер лучше бы передал характер Соколиного Глаза. "Есть несколько выпусков, в которых глухота Соколиного Глаза особенно подчеркивается. Но они все равно выбрали актера со слухом. Я думаю, фильмы получились бы лучше, позови они глухого актера", - добавил ДиМарко.

Напомним, что фанатам представили краткое содержание "Мстителей 4".