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Фанат Marvel считает, что Соколиного Глаза должен был сыграть глухой актер

STYLERКино        30.05.2018 - 17:43
Фото: Marvel
Фото: Marvel

В комиксах Соколиный Глаз является глухим

Модель и борец за права глухих Найл ДиМарко заявил, что роль Соколиного Глаза в фильмах киновселенной Marvel было бы справедливей отдать глухому актеру. Об этом сообщает Comicbook. 

ДиМарко отметил, что Клинт Бартон является глухим в комиксах, а в фильмах об этом ничего не говорится. "Инвалидность тоже часть разнообразия. Соколиный Глаз на самом деле глухой, но MCU сделала его слышащим", - сказал он.

По мнению активиста, глухой актер лучше бы передал характер Соколиного Глаза.  "Есть несколько выпусков, в которых глухота Соколиного Глаза особенно подчеркивается. Но они все равно выбрали актера со слухом. Я думаю, фильмы получились бы лучше, позови они глухого актера", - добавил ДиМарко. 

Напомним, что фанатам представили краткое содержание "Мстителей 4".

 

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Теги: кино, супергерои, Marvel, актер
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